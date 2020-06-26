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رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على ليتشي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
افتتحت اليوم الجمعة، منافسات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم" سيريا إي".

واستضاف نادي يوفنتوس نظيره نادي ليتشي، لينتصر عليه برباعية نظيفة، تناوب على تسجيلها الأرجنتينيون باولو ديبالا وجونزالو هيجواين، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والهولندي ماتياس دي ليخت، معززين صدارة فريقهم لجدول ترتيب الدوري الإيطالي، ومبتعدين بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيهم نادي لاتسيو بصفة مؤقتة.

ونرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس في مباراة اليوم :


1- يوفنتوس 69 نقطة
2- لاتسيو 62 نقطة
3- انتر ميلان 58 نقطة
4- أتالانتا 54 نقطة
5- روما 48 نقطة
6- نابولي 42 نقطة
7- بارما 39 نقطة
8- ميلان 39 نقطة
9- هيلاس فيرونا 38 نقطة
10- كالياري 35 نقطة
11- بولونيا 34 نقطة
12- ساسولو 33 نقطة
13- فيورنتينا 31 نقطة
14-تورينو 31 نقطة
15- أودينيزي 28 نقطة
16- سامبدوريا 26 نقطة
17- جنوى 25 نقطة
18- ليتشي 25 نقطة
19- سبال 18 نقطة
20- بريشيا 17 نقطة
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