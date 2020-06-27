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حوادث

اخبار الحوادث.. القصة الكاملة لمقتل طفلتين على يد والدتهما بشبرا الخيمة.. رواد السوشيال ميديا لنقيب الأطباء: ياريت النقابة تهتم بصحة المواطنين

السبت 27/يونيو/2020 - 12:32 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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محمد العيسوى
نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها كالآتي:

*القصة الكاملة لمقتل طفلتين على يد والدتهما بشبرا الخيمة
لم تعلم سمية أن القدر سطر لها هذه النهاية المأساوية.. وأن نهاية طفلتيها سوف تكون على يداها دون رحمة أو ذنب منهما.
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*لمروره بأزمة مالية.. نجار يشنق نفسه داخل ورشته بالدقهلية
أقدم نجار على الانتحار شنقا داخل ورشته بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية  لمروره بأزمة مالية.
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*رواد السوشيال ميديا لنقيب الأطباء: ياريت النقابة تهتم بصحة المواطنين
وجه رواد السوشيال ميديا عدة أسئلة إلى الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء حول رأيه في رفض أحد أطباء مستشفى الشيخ زايد استقبال حالة مرضية .. وما هو الإجراء الذي سيتخذه ومجلس النقابة في هذه الحالة؟
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*حبس 17 متهما بنشر أخبار وبيانات كاذبة
قررت نيابة امن الدولة حبس 17 متهم 15 يوم احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة .
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*96 يوم حظر تجول.. كيف تعاملت الداخلية خلالها.. إجراءات وقائية وحزم في تنفيذ القانون
96 يوما مرت على قرار مجلس الوزارء بتطبيق قرار حظر التجول منعا لتفشى فيروس كورونا بين المواطنين، والذى بدأ فى يومه الأول بحظر تحرك المواطنين من الساعة ٧ مساء وحتى الساعة ٨ صباحا، حتى وصل إلى تطبيق القرار من الساعة 8 مساء وحتى ٤ فجرا.
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*اختل توازنها.. مصرع طالبة سقطت من الطابق الثاني بـ كفر الشيخ
لقيت طالبة مقيمة بإحدى قرى مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، مصرعها، إثر سقوطها من أعلى سطح المنزل.
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*بسبب ماس كهربائي.. مصرع طفل في حريق بشقة بشارع الثلاثيني بالغردقة
لقى طفل عمره ٤ سنوات مصرعه ونجت شقيقته بعد اندلاع حريق بشقة في شارع الثلاثيني بمنطقة ذهبية في مدينة الغردقة.
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*ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة فى تجارة المخدرات والسلاح بجهينة
تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج، من ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة بدائرة مركز شرطة جهينة فى تجارة المخدرات والسلاح.
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