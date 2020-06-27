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رياضة

الحضري المدرب مش اللاعب.. تحد بين أحمد الشيخ والسد العالي .. فيديو

السبت 27/يونيو/2020 - 02:46 ص
صدى البلد
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مريم عزت
نشر عصام الحضرى حارس مرمي المنتخب المصري السابق عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " فيديو جديد . 

ظهر في الفيديو أحمد الشيخ , لاعب النادى الاهلى وهو يتحدث عن عصام الحضرى المدرب وليس اللاعب , واشاد احمد الشيخ بأنه مدرب قوى ويتمرن اكثر من اى لاعب شاب وان التمرين معه صعب ومختلف تماما , كما ظهر فى نهاية الفيديو معا وهما يمارسان التمارين الرياضية المختلفة . 

علق عصام الحضرى على الفيديو "  تحدي بين أحمد الشيخ وعصام الحضري " 

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وسبق أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.

وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن الأندية ستعود للتدريبات مع اتخاذ تدابير وقائية.

وأكد وزير الرياضة، أن منافسات الدوري ستبدأ يوم 20 يوليو لتعود الحياة إلى كرة القدم المصرية مجددا.


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