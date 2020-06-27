الحضري المدرب مش اللاعب.. تحد بين أحمد الشيخ والسد العالي .. فيديو

ظهر في الفيديو أحمد الشيخ , لاعب النادى الاهلى وهو يتحدث عن عصام الحضرى المدرب وليس اللاعب , واشاد احمد الشيخ بأنه مدرب قوى ويتمرن اكثر من اى لاعب شاب وان التمرين معه صعب ومختلف تماما , كما ظهر فى نهاية الفيديو معا وهما يمارسان التمارين الرياضية المختلفة .

علق عصام الحضرى على الفيديو " تحدي بين أحمد الشيخ وعصام الحضري "

اقرا ايضا :

وسبق أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أكد أن الحكومة وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم لكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.





وشدد وزير الرياضة، في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن الأندية ستعود للتدريبات مع اتخاذ تدابير وقائية.





وأكد وزير الرياضة، أن منافسات الدوري ستبدأ يوم 20 يوليو لتعود الحياة إلى كرة القدم المصرية مجددا.



