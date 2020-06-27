باستثناء فئات معينة.. القابضة للسياحة: عودة جميع العاملين بالشركات التابعة بدءا من أول يوليو

أصدرت الشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة ميرفت حطبة قرارا بعودة جميع العاملين بشركاتها التابعة الى العمل بصفة دائمة اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020.
واستثنى القرار الفئات التالية امهات الاطفال حتى 10 سنوات لحين فتح الحضانات ، اصحاب الامراض المستعصية مثل (الاورام - والفشل الكلوى - وامراض الدم - والروماتويد).
أقرا ايضا ..القابضة للسياحة: انتهاء المشاكل التاريخية للشركات ساهمت فى زيادة القيمة المضافة للأصول
وشدد القرار أنه بالتزامن مع العودة للعمل سيتم اخذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقاية والالتزام بالاجراءات الصحية المتبعة من ارتداء الكمامات والمسافة الامنة بين العاملين للحد من انتشار فيروس كورونا.
أشار القرار ، الى أنه فى حال إصابة احد العاملين بفيروس كورونا او المخالطين لهم فعلى الرئيس التنفيذى لكل شركة اتخاذ القرار المناسب وفقا للحالة.
وتتبع الشركة القابضة للسياحة والفنادق وزارة قطاع الأعمال العام وتضم 7 شركات تابعة ذات محافظ استثمارية متنوعة مثل (الشركة المصرية للسياحة والفنادق "ايجوث " ،مصر للسياحة ،مصر للفنادق ، المعمورة للتعمير والتنمية السياحية ، مصر للصوت والضوء والتنمية السياحة ،بيوت الأزياء الراقية، صيدناوى وبيع المصنوعات المصرية ).
و قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس الماضى ، قرارًا بالإجراءات التي سيبدأ العمل بأحكامها اعتبارًا من يوم السبت، 27 يونيو، لحين إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف ونص القرار في مادته الأولى على إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق.
واستثنى القرار الفئات التالية امهات الاطفال حتى 10 سنوات لحين فتح الحضانات ، اصحاب الامراض المستعصية مثل (الاورام - والفشل الكلوى - وامراض الدم - والروماتويد).
أقرا ايضا ..القابضة للسياحة: انتهاء المشاكل التاريخية للشركات ساهمت فى زيادة القيمة المضافة للأصول
وشدد القرار أنه بالتزامن مع العودة للعمل سيتم اخذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقاية والالتزام بالاجراءات الصحية المتبعة من ارتداء الكمامات والمسافة الامنة بين العاملين للحد من انتشار فيروس كورونا.
أشار القرار ، الى أنه فى حال إصابة احد العاملين بفيروس كورونا او المخالطين لهم فعلى الرئيس التنفيذى لكل شركة اتخاذ القرار المناسب وفقا للحالة.
وتتبع الشركة القابضة للسياحة والفنادق وزارة قطاع الأعمال العام وتضم 7 شركات تابعة ذات محافظ استثمارية متنوعة مثل (الشركة المصرية للسياحة والفنادق "ايجوث " ،مصر للسياحة ،مصر للفنادق ، المعمورة للتعمير والتنمية السياحية ، مصر للصوت والضوء والتنمية السياحة ،بيوت الأزياء الراقية، صيدناوى وبيع المصنوعات المصرية ).
و قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس الماضى ، قرارًا بالإجراءات التي سيبدأ العمل بأحكامها اعتبارًا من يوم السبت، 27 يونيو، لحين إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات الواردة فيه للمتابعة لتقدير الموقف ونص القرار في مادته الأولى على إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق.