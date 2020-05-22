القابضة للسياحة: انتهاء المشاكل التاريخية للشركات ساهمت فى زيادة القيمة المضافة للأصول

استطاعت الشركة القابضة للسياحة والفنادق، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام خلال العامين الماضيين إنهاء المشاكل التاريخية التى واجهت شركاتها التابعة خلال السنوات الماضية.
وقالت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة القابضة للسياحة والفنادق إن انتهاء المشاكل المتعلقة بالأصول المملوكة لشركاتنا سمح باستغلال تلك الأصول بالشكل الأمثل زيادة القيمة المضافة لها.
تابعت "بذلنا جهودا كثيفة خلال السنوات السابقة للوصول إلى صفر بما يتعلق بالمشاكل التاريخية وإيجاد حلول متوازنة للحفاظ على المال العام وأيضا تحقيق مصلحة المستثمر".
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أضافت حطبة، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد " أن شركتها أنهت فى فبراير الماضى مشكلة أرض السلطانة ملك بالأقصر، حيث وقعت شركة "إيجوث" التابعة للقابضة والمالكة للأرض مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة لإنشاء فندق 5 نجوم على أرض بتكلفة استثمارية حوالي 1.5 مليار جنيه.
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وأضافت: العام الماضى شهد حل مشكلة فندق شهر زاد مع شركة ايفديكو الذي استأجرته لمدة 25 عاما لم تقم بدفع الإيجار لصالح ايجوث حيث كان هناك نزاع قضائى، تم التوصل الى حل بعمل عقد ثلاثى واستبدال شركة ايفديكو بشركة هاريزو السعودية التى دفعت مديونيات ايفديكوا البالغة 9 ملايين جنيه وجار تطويره بقيمة 70 مليون جنيه وهو فندق فئة ثلاث نجوم".
اوضحت حطبة، أن هناك المفاوضات جارية مع وزارة الأوقاف بخصوص قطعة الأرض المشتركة بمحافظة الأقصر، والتى تمتلك فيها الأوقاف النسبة الأكبر نحو 76 %، مضيفة هناك طلبات بعض المستثمرين لشراء حصة الأوقاف لاستغلال الأرض وإقامة مشروعات سياحية عليها، خاصة أنها تتمتع بموقع متميز أمام معبد الأقصر مباشرة .
وأشارت حطبة ، إلى توقيع عقد تمويل تطوير وتأثيث وتجهيز فندق شبرد فى مارس الماضى مع مجموعة الشريف القابضة لتمويل التطوير الشامل للفندق والتأثيث والفرش والتجهيز للتشغيل وتطوير الفندق بسعة فندقية ٣١٦ غرفة وجناح بمستوى خدمة فندقية متميزة فئة الخمس نجوم وفقًا للمتعارف عليه دوليًا في غضون ٤٢ شهرا شاملة الحصول على الرخص والموافقات الخاصة بالتطوير، وتبلغ التكلفه الاستثمارية للتطوير 1,4 مليار جنيه.
وقالت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة القابضة للسياحة والفنادق إن انتهاء المشاكل المتعلقة بالأصول المملوكة لشركاتنا سمح باستغلال تلك الأصول بالشكل الأمثل زيادة القيمة المضافة لها.
تابعت "بذلنا جهودا كثيفة خلال السنوات السابقة للوصول إلى صفر بما يتعلق بالمشاكل التاريخية وإيجاد حلول متوازنة للحفاظ على المال العام وأيضا تحقيق مصلحة المستثمر".
اقرأ أيضا ..تأجيل سداد ٤١.٨ مليون جنيه باقي حصة الدولة في أرباح القابضة «للسياحة والفنادق» عن العام المالي الماضي
أضافت حطبة، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد " أن شركتها أنهت فى فبراير الماضى مشكلة أرض السلطانة ملك بالأقصر، حيث وقعت شركة "إيجوث" التابعة للقابضة والمالكة للأرض مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة لإنشاء فندق 5 نجوم على أرض بتكلفة استثمارية حوالي 1.5 مليار جنيه.
اقرأ أيضا...القابضة للسياحة: القطاع يحتاج قرارات سريعة لمواجهة تراجع نسب الإشغال في الفنادق
وأضافت: العام الماضى شهد حل مشكلة فندق شهر زاد مع شركة ايفديكو الذي استأجرته لمدة 25 عاما لم تقم بدفع الإيجار لصالح ايجوث حيث كان هناك نزاع قضائى، تم التوصل الى حل بعمل عقد ثلاثى واستبدال شركة ايفديكو بشركة هاريزو السعودية التى دفعت مديونيات ايفديكوا البالغة 9 ملايين جنيه وجار تطويره بقيمة 70 مليون جنيه وهو فندق فئة ثلاث نجوم".
اوضحت حطبة، أن هناك المفاوضات جارية مع وزارة الأوقاف بخصوص قطعة الأرض المشتركة بمحافظة الأقصر، والتى تمتلك فيها الأوقاف النسبة الأكبر نحو 76 %، مضيفة هناك طلبات بعض المستثمرين لشراء حصة الأوقاف لاستغلال الأرض وإقامة مشروعات سياحية عليها، خاصة أنها تتمتع بموقع متميز أمام معبد الأقصر مباشرة .
وأشارت حطبة ، إلى توقيع عقد تمويل تطوير وتأثيث وتجهيز فندق شبرد فى مارس الماضى مع مجموعة الشريف القابضة لتمويل التطوير الشامل للفندق والتأثيث والفرش والتجهيز للتشغيل وتطوير الفندق بسعة فندقية ٣١٦ غرفة وجناح بمستوى خدمة فندقية متميزة فئة الخمس نجوم وفقًا للمتعارف عليه دوليًا في غضون ٤٢ شهرا شاملة الحصول على الرخص والموافقات الخاصة بالتطوير، وتبلغ التكلفه الاستثمارية للتطوير 1,4 مليار جنيه.