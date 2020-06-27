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ديني

مساجد مصر تفتح أبوابها أمام المصلين لأداء الصلوات بضوابط

السبت 27/يونيو/2020 - 03:46 ص
محمد شحتة عدسة: كيرلس صلاح- عمر خالد - كريم ناصر

عاد المسلمون إلى بيوت الرحمن مرة أخرى، بعد انقطاع دام أكثر من 90 يوما، بسبب جائحة كورونا.

وحددت وزارة الأوقاف ضوابط فتح المساجد مرة أخرى، أمام المصلون وطرق وضع علامات التباعد بالمساجد، وشددت على جميع  الأئمة وقيادات العمل بالمديريات تنفيذها بدقة وبسرعة قبل الفتح بالنسبة لجميع المساجد التي سيتم فتحها اليوم السبت أو يتم فتحها لاحقًا، مع التأكيد على حسن التنظيم والالتزام بالوقوف أو الجلوس أو الصلاة على الأماكن المحددة بهذه العلامات، آملين من جميع المصلين الالتزام بها لاستكمال مسيرة الفتح.

كما وضعت وزارة الأوقاف ضوابط جديدة إضافية عن المعلنة أمس وجاءت كالتالي: عدم فتح دورات المياه نهائيًّا ، وغلقها غلقًا تامًا، وعدم فتح دور المناسبات نهائيًّا وعدم السماح بدخول الجنائز أو صلاة الجنازة ، أو عقد القران أو أي مناسبات اجتماعية، وعدم فتح أي أضرحة أو مقامات نهائيًّا أو فتح الأبواب المؤدية إليها، واستمرار تعليق صلاة الجمعة لحين إشعار آخر، وعدم فتح مصليات السيدات ، وعدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة (سوى أداء الصلوات الخمس فقط) ، وعدم تشغيل أي كولديرات أو ترك أي مبردات مياه أو نحوها داخل المسجد، وعدم فتح أي مكتبات داخل المسجد، وعند اكتمال العدد وفق العلامات المحددة بالمسجد يتم غلق الأبواب ، وعدم استخدام مكبرات الصوت الخارجية إلا في الأذان فقط ، وتكون الإقامة والصلاة بالمكبرات الداخلية فقط ، أو بدون مكبرات صوت إذا كان العدد قليلًا لا يحتاج إلى مكبرات صوت ، وضرورة تواجد الإمام أو المسئول عن المسجد في جميع الصلوات ، وعدم ترك مفاتيح المسجد مع أي شخص كان من غير العاملين بالأوقاف.

كما يتم فتح المسجد قبل موعد الأذان بعشر دقائق فقط ، وتكون الإقامة عقب الأذان مباشرة ، ويتم غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق وبما لا يجاوز نصف ساعة على الأكثر بعد الأذان في جميع الصلوات، والاقتصار في هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وفي حالة الضرورة لعدم وجود مسجد نهائيًّا بالمنطقة يتم الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها بذات الضوابط المذكورة.

مع الالتزام بما يأتي : ضرورة ارتداء المصلين للكمامة، واصطحاب المصلِّي للمصلَّى الشخصي (سجادة صلاة شخصية) ، ووضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها ، وعدم المصافحة أو المعانقة ، ومتابعة التطهير والتعقيم المستمر .

ومن المقرر أن يكون الفتح في المرحلة الأولى للمساجد التي بها إمام ، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة، وتحت مسئولية اثنين من العاملين بالأوقاف سواء إمام وعامل ، أم خطيب مكافأة وعامل، أم مقيم شعائر وعامل ، أم مؤذن وعامل ، أم مفتش وعامل ، أم مدير إدارة وعامل ، أم رئيس قسم وعامل ، ليكونوا مسئولين عن الالتزام بجميع الإجراءات .

وبالنسبة للمساجد الجديدة بعد تسليمها لمديرية الأوقاف يمكن أن تفتح للصلاة على الأرض كيف كانت دون فرش مع اصطحاب كل مصلٍّ لمصلاه الخاص ، وبنفس الضوابط السابقة ، ولا يجوز فتحها إلا بمعرفة المديرية.

وفي حالة عدم التزام المصلين بالضوابط يتم غلق المسجد فورًا وعدم فتحه لحين انتهاء زوال فيروس كورونا، وفي حال ترك مفاتيح أي مسجد مع أي أحد من غير العاملين بالأوقاف ، سيتم توقيع أقصى عقوبة على المتسبب.

وحذرت الوزارة من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يقوم بفتح أي مسجد أو زاوية أو مصلى بعيدًا عن إشراف مديريات الأوقاف.

كما أعلنت إدارة الجامع الأزهر الشريف عن فتح أبوابه لاستقبال المصلين لأداء الصلوات الخمس في رحابه، وذلك ابتداءً من اليوم السبت ٦ من ذي القعدة ١٤٤١هـ الموافق ٢٧ يونيو ٢٠٢٠م. 

وشددت إدارة الجامع على ضرورة التزام المصلين بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، حرصًا منها على سلامتهم، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 

كما ناشدت إدارة الجامع الأزهر بالمصلين ضرورة مراعاة ما يلي:
１- حضور كل مصلٍّ إلى رحاب الجامع الأزهر متوضئًا؛ حيث سيتم غلق دورات المياه والميضأة الخاصة بالجامع.
２- الدخول عبر البوابات المخصصة للتعقيم.
３- دخول كل مصلٍّ مرتديًا كمامة.
４- إحضار كل مصلٍّ سجادة الصلاة الخاصة به بعد التأكد من تعقيمها جيدًا.
５- الالتزام بالتباعد بين المصلين بحيث لا تقل المسافة بين كل مصلٍّ وآخر عن المتر.
６- عدم المكوث في الجامع بعد أداء الصلاة.
７- عدم التجول في صحن الجامع وأروقته من غير داعٍ.

كما أشارت إدارة الجامع الأزهر إلى أن الأنشطة العلمية والدعوية التي يزاولها الجامع الأزهر الشريف ستظل على توقفها لحين إشعار آخر، داعية المولى -عز وجل- أن يحفظ مصرنا الحبيبة وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن يرفع عنا الوباء والبلاء وسائر بلاد المسلمين.

ووضعت وزارة الأوقاف عددا من القواعد والضوابط المنظمة لإعادة فتح المساجد تدريجيًّا للصلوات الخمس حيث تم التأكيد على فتح المساجد التي تحددها كل مديرية للصلوات الخمس فقط كمرحلة أولى مع استمرار تعليق إقامة صلاة الجمعة لحين إشعار آخر.

كما يتم الالتزام بضرورة ارتداء المصلين للكمامة واصطحاب المصلِّي للمصلَّى الشخصي (سجادة صلاة شخصية)  ووضع علامات التباعد بين المصلين والالتزام بها ومتابعة التطهير والتعقيم المستمر ويكون الفتح في المرحلة الأولى للمساجد التي بها إمام ، أو تحت إشراف أحد خطباء المكافأة، وتحت مسئولية اثنين من العاملين بالأوقاف سواء إمام وعامل ، أم خطيب مكافأة وعامل، أم مقيم شعائر وعامل ، أم مؤذن وعامل ، أم مفتش وعامل ، أم مدير إدارة وعامل ، أم رئيس قسم وعامل ، ليكونوا مسئولين عن الالتزام بجميع الإجراءات.


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