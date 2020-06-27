أستاذ علم الفيروسات يوضح الطرق الصحيحة للتعامل مع الأطعمة والميكروبات..فيديو

كشف الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الميكروبيولوجي والفيروسات بمدينة زويل، عن أن الغذاء يمكن أن يكون مصدر للعدوى، مشددا على ضرورة تعرض الأغذية للحرارة بشكل معين لنقضي على أي فيروس أو ميكروب موجود به.
وتابع خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "باب الخلق" المذاع على قناة "النهار"، أن الميكروبات متعددة وطرق التخلص منها متعددة أيضا، موضحا أن معظم الميكروبات والفيروسات بيتم القضاء عليها عند الوصول إلى درجة الغليان، مشددا على وجود بعض الميكروبات لا يتم القضاء عليها إلا في "حلة الضغط".
وشدد على ضرورة العزل بين اللحوم والأسماك والدواجن والأغذية عامة، بالإضافة إلى ضرورة تنظيف وتعقيم الأدوات التي تم استخدامها في التعامل مع اللحوم أو الأسماك او الدواجن.
وأضاف أن على ربه المنزل إدراك عدم ترك الطعام المطهي لمدة تزيد عن 3 ساعات بالخارج، وأيضا عدم ترك الطعام المطبوخ داخل الثلاجة أكثر من 3 أيام، بالإضاغة إلى ضرورة تسخين الطعام قبل مرور 30 دقيقة على خروجة من الثلاجة.
وشدد على منع استخدام الأدوات الشخصية لأكثر من فرد، معقبا: لا يجب أن يتم غرف الطعام بمعلقتك ولكن يتم الغرف بمعلقة معينة لهم.ن عادات مغلوطة عند تناول الطعام، وذلك لأنها تنقل الأمراض الفيروسية.