أستاذ علم الفيروسات يوضح الطرق الصحيحة للتعامل مع الأطعمة والميكروبات..فيديو

، مشددا على ضرورة تعرض الأغذية للحرارة بشكل معين لنقضي على أي فيروس أو ميكروب موجود به.

كشف الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الميكروبيولوجي و الفيروسات بمدينة زويل، عن أن الغذاء يمكن أن يكون مصدر للعدوى