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أخبار البلد

تعرف على مواعيد السكة الحديد الجديدة اليوم السبت بعد تعديلها

السبت 27/يونيو/2020 - 05:12 ص
قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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حمادة خطاب
عدلت هيئة السكة الحديد مواعيد القطارات على كل الخطوط، بعد انتهاء فترة حظر التحرك التي كانت مطبقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة النقل في بيان لها  أنه بناء علي توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بإجراء التعديلات اللازمة علي مواعيد تشغيل قطارات السكك الحديدية وتشغيل اكبر عدد من القطارات لتخفيف الكثافة داخل بعض القطارات للحد من الزحام في أوقات الذروة للحد من انتشار فيروس كورونا ومواجهة الطلب المتزايد علي استقلال القطارات بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بتوقف وسائل النقل الجماعي بدءا من  الساعة 24 (منتصف الليل) حتي الرابعة صباحًا اعتبارا من يوم السبت الموفق ٢٧ مايو ٢٠٢٠ .


فقد قامت هيئة السكة الحديد بوضع مخطط للوصول بعدد القطارات الي ٨٦٧ قطار علي الوجهين القبلي والبحري منهم ١٩٨ قطار لخدمة الخطوط الرئيسية و ٦٦٩ قطار لخدمة خطوط الضواحي والفروع، حيث سيتم تشغيل (١٤٢) قطار لخدمة ركاب الوجه البحري منهم ٢٨ قطار مكيف، ٣٤ قطار سياحي و ٨٠ قطار مميز، وتشغيل (٥٦) قطار لخدمة ركاب الوجه القبلي منهم ٣٢ قطار مكيف و ٢٤ قطار مميز على ان يبدأ تشغيل القطارات تباعًا من يوم السبت ٢٧ يونيه ٢٠٢٠ حتي اول يوليو ٢٠٢٠ موعد التشغيل الكلي لمخطط جداول تشغيل ٨٦٧ قطار.

وفى الصور المرفقة نستعرض لك مواعيد قطارات السكة الحديد بعد تعديلها اليوم السبت الموافق 27 - 6 - 2020
تعرف على مواعيد السكة الحديد الجديدة اليوم السبت بعد تعديلها
تعرف على مواعيد السكة الحديد الجديدة اليوم السبت بعد تعديلها
تعرف على مواعيد السكة الحديد الجديدة اليوم السبت بعد تعديلها
تعرف على مواعيد السكة الحديد الجديدة اليوم السبت بعد تعديلها
تعرف على مواعيد السكة الحديد الجديدة اليوم السبت بعد تعديلها
تعرف على مواعيد السكة الحديد الجديدة اليوم السبت بعد تعديلها
تعرف على مواعيد السكة الحديد الجديدة اليوم السبت بعد تعديلها
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