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منوعات

بالبلالين.. المصريون يحتفلون بعودة المساجد على طريقتهم الخاصة| صور

السبت 27/يونيو/2020 - 05:23 ص
عزة عاطف
يحتفل المصريون بقرار عودة المساجد كاحتفال يوم العيد، فسماع أصداء المساجد تعلن مآذنها بزوغ فجر يوم جديد دون ذكر جملة "صلوا في بيوتكم"؛ رج القلوب وأعاد للمسلمين الأمن والطمأنينة بعد ليال من الخوف والفزع.

ورغم استمرار تفشي فيروس كورونا وارتفاع أعداد الإصابات والوفيات يوميًا، إلا أن هذا لم يمنع بعض الأهالي في القرى والمحافظات من تزيين المساجد وما حولها بالبلالين كيوم العيد احتفالًا بعودة صلاة الجماعة.

أهالي دمياط يحتفلون بعودة المساجد

لم يستطع أهالي دمياط انتظارًا، فهرعوا إلى تزيين المساجد والشوارع من حوله بالبلالين منتظرين بزوغ يوم جديد يحمل بين طياته الأمل.
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وقد حاولوا قدر الإمكان الحفاظ على المسافة الاجتماعية بينهم وبين بعضهم البعض أثناء تزيين المساجد، وهو الأمر الذي يوحي بمحاولات المصريين الالتزام بالوعي الصحي مع رفع القيود.

أهالي المطرية يحتفلون بعودة المساجد

لم تكن دمياط الوحيدة بل إن أهالي «ترعة الغزال» في منطقة المطرية بالقاهرة عبروا عن فرحتهم بعودة صلاة الجماعة بالألوان الزاهية من البلاتين التي زينت المساجد والشوارع.

بل لم يستطيعوا الانتظار حتى موعد صلاة الفجر فافترشوا أمام المسجد لأداء الصلاة محافظين على المسافة الاجتماعية بينهم، والمشهد الأبرز كان التزامهم حتى بالتباعد بين البالغين المعلقة نفسها لينك عن وعي قوي من سكان المنطقة.
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