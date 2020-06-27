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اقتصاد

وزير التجارة: الولايات المتحدة في طريقها لانتعاش اقتصادي رغم "الاضطرابات"

السبت 27/يونيو/2020 - 01:02 م
صدى البلد
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رويترز

قال وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس إن اقتصاد الولايات المتحدة لا يزال في طريقه إلى انتعاش قوي في النصف الثاني من العام

واضاف انه بالرغم قرار ولاية تكساس تخفيض وتيرة استئناف الأنشطة في الوقت الذي يرتفع فيه عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

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وقال لشبكة فوكس بيزنس ”من الطبيعي أن يكون هناك بعض الاضطرابات البسيطة مع خروجنا من الجائحة

 وتابع قائلا :" لكن الأمر الأساسي في نظري هو أن إنفاق المستهلكين سيظل قاطرة التعافي“، مشيرا إلى ارتفاع معدلات ادخار المستهلكين.

وأضاف ”ربما يكون هناك على أقصى تقدير تذبذب بسيط من الربع الثالث إلى الربع الرابع، لكن المهم في النهاية هو أن الاتجاه جيد...الاتجاه صعودي بقوة“.

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