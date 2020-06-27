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رياضة

لجنة تفتيش.. شطة: مصير أمم الكاميرون 2021 مرهون بتقارير فنية

السبت 27/يونيو/2020 - 09:30 ص
شطة
شطة
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يسرى غازى
كشف عبد المنعم حسين، الشهير بـ"شطة"، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، عن تفاصيل جديدة بشأن تأجيل منافسات بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون ٢٠٢١.


وقال شطة، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الكاف سوف يرسل لجنة تفتيش ملاعب إلى الكاميرون من أجل الوقوف على مدى قدرة الكاميرون فى الانتهاء من الإنشاءات والبنية التحتية والمطارات، إضافة إلى الـ ٦ ملاعب من عدمه.


وأضاف أن اللجان الفنية والمسابقات والشئون الطبية التابعة الى الكاف أرسلت توصيات إلى الكاف مؤخرا تتعلق بالكاميرون حول آخر المستجدات بشأن قدرة الكاميرون على الانتهاء من جميع الأمور الإنشائية.


ولفت إلى أنه لا شك أن تأخر الكاميرون فى الـ ٣ أشهر خلال الفترة الماضية كان له أثر على سير العمل بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا فى الانتهاء من جميع الإنشاءات وتهيئة الملاعب وخلافه.


وأشار إلى أن سامسونج ادامو، مسئول "الكاف"، أكد مؤخرا عدم التأجيل أو الإلغاء لأي بطولة تخضع تحت عباءة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلال الفترة القادمة.
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