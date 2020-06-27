AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

لبحث برامج التعاون الحالية.. وزيرة التخطيط تلتقي مستشار رئيس منظمة العمل الدولية

السبت 27/يونيو/2020 - 09:41 ص
صدى البلد
Advertisements
اية الجارحى
التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالسفير ياسر حسن، مستشار رئيس منظمة العمل الدولية، لبحث ومناقشة برامج التعاون الحالية بين الوزارة والمنظمة.


وناقشت الدكتورة هالة السعيد، خلال اللقاء، المقترحات الخاصة بتعديل قانون العمل وتطوير عمل اللجان التنسيقية الوزارية المختصة.


وأكدت "السعيد" أن وجود استراتيجية وطنية لتعزيز اندماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي أمر حيوي ومهم، خاصة لشمول العمالة غير الرسمية وغير المنتظمة ببرامج الحماية الاجتماعية.





وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم تجميع قاعدة بيانات حول العمالة غير المنتظمة والمستحقة للدعم، ووضع معايير لهم، وبالفعل حصلوا على منحة العمالة غير المنتظمة، مؤكدة أن الهدف الرئيس من تلك الخطوة تمثل في اعتباره نوعا من المساندة في الظروف الحالية بتقديم الدعم لهم، ليتمثل الهدف الآخر في الحصول على بياناتهم وإدخالهم في المنظومة الرسمية، مما يسهل عملية توفير التدريب اللازم وفرص العمل لهم.


كما لفتت الدكتورة هالة السعيد إلى ضرورة وضع إطار استراتيجي وخطة عمل للتوظيف وتوفير فرص عمل لائقة بحيث يتوافق ذلك الإطار مع المعايير الدولية وبناء قدرات العاملين بسوق العمل مع أهمية دعم جهود مصر في تعزيز حوكمة العلاقة بين أصحاب الأعمال والعاملين.


وأكدت "السعيد" أهمية ربط موضوعات برنامج العمل المشترك بين الوزارة والمنظمة بجهود الوزارة في توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، وتوزيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عليها بشكل متكافئ بحيث تأخذ في الاعتبار المزايا النسبية لكل محافظة، فضلًا عن تدشين مؤشر للتنافسية للمحافظات.


كما استعرضت وزيرة التخطيط خلال اللقاء الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في تحسين ظروف العمل والتنافسية، وتعزيز الحوار المجتمعي مع النقابات والاتحادات المصرية.


جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كانت قد أجرت مناقشات مع منظمة العمل الدولية العام الماضي لتدشين برنامج عمل مشترك بين الجانين خلال الفترة من يناير 2020 إلى يناير 2022، وفي أعقاب انتشار فيروس كورونا أجرت منظمة العمل الدولية اجتماعات مع ممثلي الوزارة لتحديث برنامج العمل المشترك المقترح ليأخذ في اعتباره التداعيات الخاصة بالأزمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة التعاون الدولي : نتعاون مع وكالات الأمم المتحدة للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا

٤ وزراء يعقدون اجتماعا مع الأمم المتحدة لبحث مواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لـ كورونا

1.2 مليار دولار دعما لمصر من الأمم المتحدة.. 4 وزراء يناقشون مقترحات تحقيق التنمية فى ظل أزمة كورونا.. و4 محاور استراتيجية للتنفيذ لخلق المزيد من فرص العمل

التخطيط: حصر أعداد العمالة المتضررة من كورونا ووضع معايير الاستحقاق

تخفيض سعر الفائدة ودعم المتعثرين والمتضررين.. التخطيط توضح إجراءات مواجهة تداعيات كورونا

التخطيط: الضرر الواقع على الاقتصاد العالمي كبير لانخفاض حجم التجارة الدولية

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. أسباب فقدان مصابي كورونا لحاستي الشم والتذوق

سعره 500 جنيه ويتاح بالأسواق الأسبوع المقبل.. التفاصيل الكاملة لأول عقار مصري لـ علاج كورونا

قبل أدائه غدا.. ننشر مواصفات كراسة امتحان ديناميكا الثانوية العامة وإرشادات التعامل معها

عن رفضه ملامسة الممثلات ومحمد صلاح.. تصريحات مثيرة لـ يوسف الشريف في ظهوره الأخير

جريمة بشعة في الهند.. إحراق طفلة حتى الموت بعد مقاومتها الاعتداء عليها

مسلسل السيد الخطأ يتصدر مؤشرات البحث في جوجل

AdvertisementS

وزير الموارد المائية الإثيوبي: اتفاق نهائي مع مصر والسودان حول سد النهضة خلال أسبوعين

نصائح مهمة لخفض استهلاك الوقود في سيارتك بنسبة 40%

السبع المنجيات.. تحفظك من كل سوء وتفرج همك

كفاية كدب واصطناع بطولات زائفة.. شوبير يهاجم أبو ريدة بسبب دعم الفيفا

سعره 500 جنيه ويتاح بالأسواق الأسبوع المقبل.. التفاصيل الكاملة لأول عقار مصري لـ علاج كورونا

متجاهلين إجراءات الوقاية من كورونا.. جماهير ليفربول تحتشد للاحتفال بالدوري الإنجليزي من جديد

باستثناء فئات معينة.. القابضة للسياحة: عودة جميع العاملين بالشركات التابعة بدءا من أول يوليو

قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة اليوم.. تعرف عليها

ليبيا.. بوادر نزاع مسلح بين مليشيات أردوغان والوفاق في مصراتة وطرابلس

عن رفضه ملامسة الممثلات ومحمد صلاح.. تصريحات مثيرة لـ يوسف الشريف في ظهوره الأخير

أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم أبو ريدة.. محمد صلاح عقب التتويج بالدوري الإنجليزي: أتمنى لقب الهداف.. وإكرامي: طاهر محمد لا يستحق 40 مليون جنيه

تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي عبد الرحيم المسماري العقل المدبر لحادثة الواحات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل الذهاب للمطاعم والكافيهات.. 9 نصائح لا بد من اتباعها فورا

أيهما أجمل؟ نداء شرارة تستعرض أناقتها بهذه الفساتين.. شاهد

جنسية وصحية وتجميلية.. تعرف على فوائد الجمبري