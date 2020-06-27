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مش عايزين ننجح في الثانوية ونسقط في كورونا.. أحمد حلمي يوجه رسالة مهمة للطلاب

السبت 27/يونيو/2020 - 11:03 ص
أحمد حلمي يوجه رسالة
أحمد حلمي يوجه رسالة هامة لطلاب الثانوية
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فرح علاء الخولي
قالت الإعلامية لميس سلامة، إن امتحانات الثانوية العامة بدأت الأسبوع الماضي ومستمرة حتى نهاية شهر يوليو، معقبة: "ربنا يكون في عونهم".

وتابعت الإعلامية لميس سلامة، خلال برنامج "صباح البلد" الذي يترأس تحريره الصحفى أحمد حمدي في فقرة "السوشيال ميديا"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأهالي لهم دور كبير مع أبنائهم من طلاب الثانوية العامة، مضيفة: "وبيتعبوا بردو".

وتمنت لميس، أن تنتهي فترة الامتحانات بسلام وفرحة عارمة لكل من يحقق حلمه وهدفه بالالتحاق بالكليات المختلفة.

ووجه الفنان أحمد حلمي في رسالة لطلاب الثانوية العامة والتي تم نشرها على كل مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "حبايبي كل طلاب الثانوية العامة بنين وبنات، ربنا معاكم ويوفقكم وينجحكم محدش يقلع الكمامة" وتابع مازحًا: "مش عايزين ننجح في الثانوية العامة ونسقط في الكورونا".

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