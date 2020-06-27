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فن

بآيات من القرآن الكريم.. أحمد فلوكس ينشر فيديو لمتابعيه

السبت 27/يونيو/2020 - 11:07 ص
أحمد فلوكس
أحمد فلوكس
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان أحمد فلوكس صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى وتبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام" فيديو جديد.

وكان الفيديو به آيات من القرآن الكريم .

وجاءت تعليقات متابعيه كالتالى :ونعم بالله العلى العظيم..لا تحزن على شئ طول ما انت بخير. بصحة ده أهم حاجة بعدها كله بيتعوض..صح و الله  آمين يارب الله يبعدهم عنا ..اسعد الله صباحك بكل خير.


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يذكر أن أحمد فلوكس قام في الفترة الأخيرة بتأسيس شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا، خلال مباشرته لهذه الأعمال وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.

وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم الممر مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.
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