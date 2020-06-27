AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

امتحان البلاغة لطلاب الثانوية الأزهرية في سيناء بدون شكوى

السبت 27/يونيو/2020 - 11:11 ص
الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
Advertisements
احمد صالح
خيم الهدوء على كافة اللجان الثانوية الأزهرية بمحافظة شمال سيناء ، ولم تصدر شكوى من وسيلة امتحان البلاغ للثانوية الازهرية القسم الأدبي. 


وفى السياق ذاته، قال ياسر النجار إدارة الامتحانات إن عدد طلاب القسم الأدبى ٣٩٥ طالبا وطالبة أدوا الامتحان فى مادة البلاغة،
ولم ترد حتى الآن شكوى إلى غرفة العمليات تتعلق بالامتحانات أو بسلامة وصحة الطلاب أو الأعضاء، كما لا توجد حتى الآن أى حالات اشتباه بين كافة العاملين والملاحظين والطلاب بكافة اللجان.

وتفقد الشيخ محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية بالمنطقة شمال سيناء الأزهرية، لجان الثانوية الأزهرية بالعريش أثناء دخول الطلاب إلى مقار اللجان ومتابعة تنفيذ تعليمات الأمن والوقاية والتعقيم للطلاب واعضاء اللجنة وتسليم أدوات الحماية الشخصية اليهم.

وأكد استمرار أعمال التعقيم والتطهير لكافة اللجان وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لذلك وتواجد طبيب وممرض وتوفير كافة الخدمات التى أتاحتها المحافظة من اجل الحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والملاحظين والطلاب.

وأضاف أيمن علوان مسئول الأمن والسلامة بالمنطقة، أن جميع اللجان مؤمنة بالكامل وان كافة وسائل التعقيم تنفذ يوميا بالنسبة للجان وللطلاب ولا تهاون او تقصير فى ذلك مع توفير كافة الأساليب الوقائية السليمة مع وجود وحدات الإسعاف ووجود طبيب وممرض داخل كل لجنة.

اقرأ أيضا
امتحان البلاغة لطلاب الثانوية الأزهرية في سيناء بدون شكوى
امتحان البلاغة لطلاب الثانوية الأزهرية في سيناء بدون شكوى
امتحان البلاغة لطلاب الثانوية الأزهرية في سيناء بدون شكوى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ شمال سيناء يتابع الاستعدادات لامتحانات الثانوية الأزهرية

سكرتير البحيرة يتابع ميدانيا سير امتحانات الثانوية الأزهرية بمعهد دمنهور

متابعة امتحان طلاب القسم الأدبي الأزهري في الشيخ زويد

لم نتلق شكاوى.. مدير أزهر شمال سيناء: امتحان النحو في مستوى الطالب المتوسط

ماراثون الثانوية الأزهرية.. شكاوى من الكمامات وصعوبة امتحان النحو في الإسكندرية.. فيديو

لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. محافظ كفرالشيخ يتفقد لجان الثانوية العامة والأزهرية.. صور

ترشيحاتنا

الفيروس الغامض.. صيادلة القاهرة: جميع أدوية كورونا لم تعطِ نتيجة حاسمة حتى الآن

في ذكرى ميلاد صلاح قابيل.. زواجه من وداد حمدي ودفنه حيا مجرد شائعات

رئيس الوزراء الإثيوبي: اتفقنا على إرجاء عملية ملء السد لمدة أسبوعين

11 اتهاما أوصلت المسماري إلى الإعدام.. وتنفيذ الحكم فيه ..فيديو

فضل الصدقة .. 25 أمرا تحدث لك في الدنيا بسببها

مجلس الوزراء: طرق لتحديد نسبة الإشغال في المقاهي.. نسبة الـ25% لا تطبق عند الدخول للأندية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوك جديد.. منة فضالى تفاجئ متابعيها على إنستجرام.. شاهد

قبل الذهاب للمطاعم والكافيهات.. 9 نصائح لا بد من اتباعها فورا

أيهما أجمل؟ نداء شرارة تستعرض أناقتها بهذه الفساتين.. شاهد