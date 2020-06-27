امتحان البلاغة لطلاب الثانوية الأزهرية في سيناء بدون شكوى

خيم الهدوء على كافة اللجان الثانوية الأزهرية بمحافظة شمال سيناء ، ولم تصدر شكوى من وسيلة امتحان البلاغ للثانوية الازهرية القسم الأدبي.









وفى السياق ذاته، قال ياسر النجار إدارة الامتحانات إن عدد طلاب القسم الأدبى ٣٩٥ طالبا وطالبة أدوا الامتحان فى مادة البلاغة،

ولم ترد حتى الآن شكوى إلى غرفة العمليات تتعلق بالامتحانات أو بسلامة وصحة الطلاب أو الأعضاء، كما لا توجد حتى الآن أى حالات اشتباه بين كافة العاملين والملاحظين والطلاب بكافة اللجان.



