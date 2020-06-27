امتحان البلاغة لطلاب الثانوية الأزهرية في سيناء بدون شكوى

خيم الهدوء على كافة اللجان الثانوية الأزهرية بمحافظة شمال سيناء ، ولم تصدر شكوى من وسيلة امتحان البلاغ للثانوية الازهرية القسم الأدبي.
وفى السياق ذاته، قال ياسر النجار إدارة الامتحانات إن عدد طلاب القسم الأدبى ٣٩٥ طالبا وطالبة أدوا الامتحان فى مادة البلاغة،
ولم ترد حتى الآن شكوى إلى غرفة العمليات تتعلق بالامتحانات أو بسلامة وصحة الطلاب أو الأعضاء، كما لا توجد حتى الآن أى حالات اشتباه بين كافة العاملين والملاحظين والطلاب بكافة اللجان.
وتفقد الشيخ محسن أبو القاسم مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية بالمنطقة شمال سيناء الأزهرية، لجان الثانوية الأزهرية بالعريش أثناء دخول الطلاب إلى مقار اللجان ومتابعة تنفيذ تعليمات الأمن والوقاية والتعقيم للطلاب واعضاء اللجنة وتسليم أدوات الحماية الشخصية اليهم.
وأكد استمرار أعمال التعقيم والتطهير لكافة اللجان وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لذلك وتواجد طبيب وممرض وتوفير كافة الخدمات التى أتاحتها المحافظة من اجل الحفاظ على صحة وسلامة جميع العاملين والملاحظين والطلاب.
وأضاف أيمن علوان مسئول الأمن والسلامة بالمنطقة، أن جميع اللجان مؤمنة بالكامل وان كافة وسائل التعقيم تنفذ يوميا بالنسبة للجان وللطلاب ولا تهاون او تقصير فى ذلك مع توفير كافة الأساليب الوقائية السليمة مع وجود وحدات الإسعاف ووجود طبيب وممرض داخل كل لجنة.
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