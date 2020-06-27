هبة يوسف مديرا للأكاديمية المصرية للفنون بروما

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم السبت، قرارا بتكليف الدكتورة هبة على محمود يوسف للعمل مديرا للأكاديمية المصرية للفنون بروما.





وكانت الدكتورة هبة يوسف تشغل منصب رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، حصلت على درجة الدكتوراة فى تاريخ الفن والآثار الإسلامية من جامعة السوربون بفرنسا بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، عملت أستاذًا ورئيس قسم الإرشاد السياحي ووكيلًا للكلية لشئون التعليم والطلاب والمنسق الأكاديمى لبرنامج بكالوريوس الدراسات التراثية والمتحفية.





كما عملت رئيس اللجنة العليا لإعداد الدراسات الخاصة بالمواقع الاثرية الموجودة على مسار رحلة العائلة المقدسة ووضع الاحتفالات الخاصة بالمسار على قائمة التراث اللا مادى لمنظمة اليونسكو، ورئيس اللجنة الدائمة للثقافة العربية التابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الالكسو ) منذ أكتوبر 2018 حتى الآن، وشغلت منصب المنسق العام للدورة الواحدة والعشرين لمؤتمر الوزراء المسئولين عن الشئون الثقافية فى الوطن العربى ، منسق أجندة الانشطة والفعاليات الخاصة بالعام الثقافى مصر - فرنسا 2019.





وهبة يوسف عضو اللجنة المصرية الإيطالية المشتركة للمنح الدراسية للعام الأكاديمى 2019 / 2020 ، أشرفت على عدد من الرسائل العلمية ودراسات الحالة للقاهرة الإسلامية في برنامج الماجستير المشترك "حفظ التراث وإدارة المواقع" والمقام بالتعاون بين جامعة حلوان وجامعة براندنبورج للعلوم والتكنولوجيا ألمانيا إلى جانب تدريس عدد من المقررات ضمن برنامج الماجستير المشترك بين جامعتي حلوان وباليرمو الإيطالية، كما أشرفت وناقشت العديد من الرسائل العلمية في مجال الحضارة والآثار والفنون الإسلامية.





وكانت باحث بشعبة البرديات العربية بمركز الدراسات البردية والنقوش بجامعة عين شمس ، عضو اللجنة العلمية للمعجم الأثري بالمجلس الأعلي للثقافة ، وشاركت فى تقييم الأطر البحثية للمتقدمين للحصول علي منح دراسية في مجال السياحة من هيئة الفولبرايت، لها العديد من الأبحاث العلمية المنشورة باللغة العربية إلى جانب الإنجليزية والفرنسية.