تحلل جسدها في السرير والتهمته الفئران.. أب يحرم ابنته من الطعام حتى الموت.. صور

تخلي رجل أسترالي عن مشاعر الابوة، وترك ابنته الطفلة الصغية التي لم يتجاوز عمرها 4 أعوام تلقى مصيرا مأساويا، حيث منع عنها الطعام وتركها وحيدة في المنزل عدة أيام حتى ماتت وتحللت جثتها وأكلتها الفئران.





ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، تم اتهام مارك جيمس دن (43 عاما) بالقتل بعد العثور على ابنته ويلو دن (4 سنوات) وهي ميتة وجثتها في حالة تحلل تام في منزلهم في بريسبان في أستراليا.





الطفلة ويلو دن كانت مصابة بمتلازمة داون، وتوفيت أمها خلال ولادتها، مما جعل والدها يتولى مهمة ترتبيتها ثم تزوج مجددا، ويبدو أن زوجته الجديدة شانون لي وايت (43 عاما) لم يرق لها تربيتها، فخططا قتلها بهذه الطريقة البشعة.





وتقول الشرطة إنهم عثروا على جسد ويلو في حالة تحلل تام في سريرها، وقد تناولته الفئران، حيث استأجر والدها شقة ليتركها تموت فيها، ووجهت الشرطة تهمة القتل العمد للأب وزوجته.





وقام الطب الشرعي بجمع المزيد من الأدلة حول وفاتها في مكان الجريمة، ومنها ألعابها الجميلة مبعثرة في أنحاء العقار، ولا يزال التحقيق جاريا حيث حرمها الأب من العلاج والطعام حتى الموت.





ويبدو انها كانت تتعرض لمعاملة سيئة جدا وهي مع والدها وزوجته، حيث يظهر في جسدها الصغير حروق في فروة الرأس وقروح في ساقيها، وتوصلت الشرطة إليها بسبب بلاغ مقدم من غدارة سلامة الطفل والذين كانوا على اتصال بالأب لمعرفة حالة الابنة ولكن عند عدم ردهم تقدموا ببلاغ.