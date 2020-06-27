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منوعات

18 مصابا بكورونا.. تجمع عائلي يدمر أسرة كاملة بأمريكا| شاهد

السبت 27/يونيو/2020 - 03:10 ص
حفل عيد ميلاد
حفل عيد ميلاد
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عزة عاطف
كشف مقطع فيديو عن اللحظات المبهجة التي بدأت فيها عائلة أمريكية حفل عيد ميلاد مفاجئ انتهى بإصابة 18 منهم بفيروس كورونا المستجد

رغم حفاظهم على قواعد التباعد زارت عائلة كبيرة أحد أقاربهم في كارولتون بتكساس الشهر الماضي للاحتفال بعيد ميلاد زوجته الثلاثين، لكن "يا فرحة ما تمت" فقد أصيب 18 من العائلة بفيروس كورونا؛ دخل ثلاثة منهم إلى المستشفى في حالة حرجة. 

أدى التجمع الذي يعد قانونيًا بموجب القواعد المعمول بها حاليًا في تكساس، إلى إصابة جماعية للعائلة بكورونا التي كان من ضمنها والدي طبيب يدعى «رون بارسوس» المسنين، فرانك وكارول، حيث تم نقلهما إلى المستشفى في حالة حرجة. 

بالإضافة إلى إصابة شقيقته كاثي التي تعاني من سرطان الثدي بفيروس كورونا رغم حفاظها على المسافة الاجتماعية بالوقوف بعيدًا خارج الشرفة.

يعتقد رون أن والدته أصيبت بالفيروس أولًا داخل الحفل ثم نقلته إلى والده، فقد جلب ابن أخيه العدوى إلى الأسرة كلها بعدما أصيب بسعال أنكره لاعتباره نزلة برد التقطها في موقع البناء حيث كان يعمل. 

كان الطبيبان رون وزوجته قد رفضا مسبقًا الذهاب إلى الحفلة خوفًا من تفشي الفيروس المستجد، لكن عائلتها لم تقتنع وأصروا على الاحتفال.

وقد تحققت هذه المخاوف عندما تفاعل ابن أخ رون مع سبعة من أفراد الأسرة خلال الحفل، جميعهم أصيبوا بكورونا ونقلوه لبعضهم.
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