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منوعات

جلسة الموت.. إصابة نائب كويتي بكورونا داخل قاعة البرلمان تفزع المسئولين

الخميس 18/يونيو/2020 - 03:23 ص
البرلمان الكويتي
البرلمان الكويتي
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عزة عاطف
فوجئ نواب مجلس الأمة الكويتي في انعقاد جلسة البرلمان أمس، الأربعاء، بإصابة أحد النواب بفيروس كورونا المستجد؛ مما دفع رئيس البرلمان، إلى رفع الجلسة في الحال.

تلقى رئيس مجلس الأمة الكويتي «مرزوق الغانم»، نبأً من وزير الصحة باشتباه إصابة أحد نائب ومخالطته عددا كبيرا من النواب الآخرين في جلسة البرلمان، مما نتج عنه رفع الجلسة من أجل تعقيم القاعة.

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وطالب الغانم نواب البرلمان الكويتي بإجراء إعادة فحص خلال أيام للتأكد من حالتهم الصحية، وما إذا كان هناك إصابات أو عدوى بينهم.

وكان ذلك بعد تصريحات الغانم بأن وزير الصحة أبلغه أثناء الجلسة باشتباه كبير في إصابة أحد النواب بفيروس كورونا.

وخالط النائب الذي لم يذكر اسمه العديد من زملائه النواب، وقام المجلس باتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لتعقيم قاعة المجلس والاستراحات وأماكن تواجد النواب.

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