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تعليم

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تعلن قواعد قبول وتسجيل الطلاب للالتحاق بها

السبت 27/يونيو/2020 - 12:48 م
جامعة مصر للعلوم
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
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كريم ناصر
في إطار تقديم تعليم متميز وعالي الجودة، تسعى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، لتسخير جميع إمكانياتها، لخدمة الطلاب الملتحقين للتعلم بداخلها، حيث نشرت الجامعة قواعد القبول والتسجيل لجميع الطلاب المؤهلين للالتحاق بها.


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يأتي ذلك تحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وإشراف الدكتور محمد العزازي، رئيس الجامعة، والدكتور مختار الظواهري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام مجلس أمناء الجامعة.


وصرح الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بأن معيار القبول بالجامعة يتم من خلال تطبيق قواعد وقرارات المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة والقرار الجمهوري رقم 245 لسنة 1996 م فيما يختص بقبول الطلاب الجُدد والمحولين.


وقال العزازي إن طلب الالتحاق، يتم تقديمه مرفقًا به جميع المستندات والأوراق الرسمية الأصلية المطلوبة إلى إدارة القبول والتسجيل، والتي تتمثل في طلب الالتحاق بالجامعة مستوفيًا جميع البيانات، والمؤهل الدراسي الأصلي موثقًا من السفارة المصرية أو الخارجية المصرية للشهادات غير المصرية.


كما تتضمن باقي الأوراق للطلاب المستجدين، شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها موثقة، و6 صور شخصية حديثة مقاس 4 × 6، مع إرفاق نموذج (2 جند) من قسم الشرطة أو مكتب البريد للطلاب الذكور من المصريين.


من جانبه، أوضح الدكتور مختار الظواهري، نائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لشئون التعليم والطلاب، الشهادات المؤهلة للقبول بالجامعة وهي شهادة الثانوية العامة المصرية بأقسامها دبلوم المدارس الصناعية (3، 5) سنوات والمعاهد الفنية الصناعية تخصصات مناسبة للقبول بقسم ترميم وصيانة الآثار التابع لكلية الآثار، دبلوم المدارس الثانوية التجارية 3 سنوات وما يُعادلها للقبول بكلية الإدارة والاقتصاد.


وأشار إلى قبول الجامعة لشهادات المعادلة والتي تشمل المعادِلة من الدول العربية (القسم العلمي والأدبي)، ويحسب المجموع الاعتباري بحذف درجات مواد (التربية الإسلامية والتفسير – التربية الرياضية – السلوك والمواظبة والتربية العسكرية – التربية الوطنية)، وأيضا الشهادات الأجنبية.


 وأعلن الظواهري عن خضوع الطلاب المتقدمين للكشف الطبي، ويتم توقيع الكشف الطبي عليهم في الإدارة الطبية بالجامعة التي تحتفظ بسجلّ صحي لكل طالب.


كما يجب خضوع المتقدم لامتحان تحديد مستوى اللغة الإنجليزية، ليتم تحديد المقرر الذي ينبغي على الطالب التسجيل فيه كمتطلب جامعي، بينما الطلاب الذين يُعانون من ضعفٍ واضحٍ في اللغة عليهم أن يُسجلوا في المستوى المناسب (ENGL 098) أو (ENGL 099) لرفع مستواهم.
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