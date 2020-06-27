بلوك مختلف.. ندى موسى بإطلالة ناعمة على إنستجرام

شاركت الفنانة ندى موسى صورة جديدة لها مع متابعيها عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام".









وظهرت ندى موسى بإطلالة ناعمة جديدة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.