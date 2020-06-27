بلوك مختلف.. ندى موسى بإطلالة ناعمة على إنستجرام

شاركت الفنانة ندى موسى صورة جديدة لها مع متابعيها عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام".
وظهرت ندى موسى بإطلالة ناعمة جديدة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وظهرت ندى موسى
، بفستان بتوب باللون الأبيض وعليه جاكيت باللون الأخضر الزيتي، وهو ما يبرز رقة وأناقة إطلالتها.
واعتمدت ندى موسى
على ترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة مع تغير لونه للون النبيتي الناعم، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
واكتفت ندى موسى
في وضع الماكياج، بأحمر الشفاه باللون البينك الناعم، والذي أبرز نعومة ورقة ملامحها.
ولم تتكلف ندى موسى
في ارتداء الإكسسوارات، حيث اكتفت بالظهور بإطلالة طبيعية وناعمة.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..