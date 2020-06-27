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تعليم

محافظ السويس يعتمد تنسيق الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية العامة والفنية للعام الدراسي المقبل

السبت 27/يونيو/2020 - 12:47 م
محافظ السويس
محافظ السويس
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حسن غنيمة
اعتمد اللواء عبد المجيد صقر ، محافظ السويس ، تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام والخاص وكذلك تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي والمذدوج للعام الدراسي القادم ٢٠٢١/٢٠٢٠ من الطلاب الحاصلين علي شهادة إتمام الدراسة بالمرحلة الثانية من التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى الجاري .

صرحت بذلك سلمى الشاعر وكيل وزارة التعليم بالسويس وقالت إن اللواء محافظ السويس اعتمد  تنسيق كلًا من التعليم العام والفني ليصبح الحد الأدنى لتنسيق مجموع القبول بمدارس التعليم الثانوي العام للمدارس الحكومية للعام الدراسي القادم ٢٥٠ درجة ولمدارس التعليم الثانوي الخاص ٢٢٠ درجة علي أن يتم التقديم علي الرابط الرسمي لتنسيق المديرية إعتبارًا من الأول من شهر يوليو القادم .

وجاء التنسيق القبول بمدارس التعليم الفني بالنسبة لقسم البتروكيماويات بالمدرسة المتقدمة الصناعية المشتركة ٢٧٥ درجه ، ٢٧٢.٥ درجة لقسم الشعبة الكهربائية بالمدرسة نفسها بنون وبنات علي أن يتم قبول ٣٥ طالبه فقط بالقسم طبقًا للمجموع الأعلي و ٢٦٠ درجة لشعبة السيارات بالمدرسة نفسها.
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