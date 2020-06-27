في ذكرى رحيله.. رأى محرم فؤاد فى عمرو دياب وهانى شاكر وعلى الحجار.. وقصة اختطافه



تحل اليوم، السبت، ذكرى رحيل الفنان محرم فؤاد والذى يعد علامة فى تاريخ الغناء العربى، كما كان أحد نجوم السينما الذين قدموا العديد من الأفلام الرومانسية.









وكان محرم فؤاد له آراء صادمة فى العديد من النجوم، ولعل من أبرزهم عمرو دياب وهانى شاكر وعلى الحجار.











اقرأ أيضا:











وقال فؤاد عن عمرو دياب إنه لا يصلح للغناء وإنما "هو واد بمبوطي من بورسعيد يغني بالسمسمية".





بينما قال عن هانى شاكر: "لا يصلح إلا لأغاني الأطفال، ولو غنى للأطفال فقط سيصبح نجمًا كبيرًا لأنه لا يصلح للأغاني الرومانسية".









أما على الحجار، فقال عنه محرم فؤاد: "ينفع قائد للكورال، لكن لا يصلح كمطرب".









وكان محرم فؤاد تعرض إلى موقف غريب فى حياته، حيث خطفته ثلاث بنات لمجرد أن يغنى لهن.









وبدأت القصة عندما كان محرم فؤاد يسير في منطقة شوران بلبنان، وتحت ذراعه لفافة اشتراها من صيدلية، وفيما يعبر الشارع، سمع صوت سيارة خلفه، وتراجع فؤاد منزعجا، وفوجئ بالسيارة تتوقف أمامه، وكان في السيارة ثلاث حسناوات، وهنا نظرت السائقة للمطرب الشهير وقالت له "أستاذ محرم فؤاد؟"، فقال لها "أهلا وسهلا"، وهنا صرخت الفتيات من الفرحة وقلن له "انت قريبنا.. طالما تزوجت لبنانية فأنت نسيبنا وقريبنا"، فضحك فؤاد وهنا طلبن منه أن يصعد إلى السيارة ليقلن له شيئًا ما وينزل مرة أخرى.









