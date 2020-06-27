AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى رحيله.. رأى محرم فؤاد فى عمرو دياب وهانى شاكر وعلى الحجار.. وقصة اختطافه

السبت 27/يونيو/2020 - 02:12 م
محرم فؤاد
محرم فؤاد
Advertisements
أحمد إبراهيم
تحل اليوم، السبت، ذكرى رحيل الفنان محرم فؤاد والذى يعد علامة فى تاريخ الغناء العربى، كما كان أحد نجوم السينما الذين قدموا العديد من الأفلام الرومانسية.


وكان محرم فؤاد له آراء صادمة فى العديد من النجوم، ولعل من أبرزهم عمرو دياب وهانى شاكر وعلى الحجار.


اقرأ أيضا:


وقال فؤاد عن عمرو دياب إنه لا يصلح للغناء وإنما "هو واد بمبوطي من بورسعيد يغني بالسمسمية".
 

بينما قال عن هانى شاكر: "لا يصلح إلا لأغاني الأطفال، ولو غنى للأطفال فقط سيصبح نجمًا كبيرًا لأنه لا يصلح للأغاني الرومانسية".


أما على الحجار، فقال عنه محرم فؤاد: "ينفع قائد للكورال، لكن لا يصلح كمطرب".
 

وكان محرم فؤاد تعرض إلى موقف غريب فى حياته، حيث خطفته ثلاث بنات لمجرد أن يغنى لهن.


وبدأت القصة عندما كان محرم فؤاد يسير في منطقة شوران بلبنان، وتحت ذراعه لفافة اشتراها من صيدلية، وفيما يعبر الشارع، سمع صوت سيارة خلفه، وتراجع فؤاد منزعجا، وفوجئ بالسيارة تتوقف أمامه، وكان في السيارة ثلاث حسناوات، وهنا نظرت السائقة للمطرب الشهير وقالت له "أستاذ محرم فؤاد؟"، فقال لها "أهلا وسهلا"، وهنا صرخت الفتيات من الفرحة وقلن له "انت قريبنا.. طالما تزوجت لبنانية فأنت نسيبنا وقريبنا"، فضحك فؤاد وهنا طلبن منه أن يصعد إلى السيارة ليقلن له شيئًا ما وينزل مرة أخرى.


وكما ذكرت مجلة "الشبكة"، اندهش فؤاد وقال "ما هذا؟ أهو اختطاف؟"، فقالت له البنت: "سمه ما شئت، لكنها الطريقة الوحيدة لكي نحصل على ما نريد"، فقال لهن فؤاد:" وماذا تردن"، فقلن له "أن نسمعك" وغنى لهن محرم فؤاد "يا طريق يا بيت يا ليل".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الفن.. وفاة زوجة عبد الله غيث .. محمد رمضان يصفع رحاب الجمل .. 20 صورة مثيرة لـ منة عرفة فى عيد ميلادها

اخبار الفن .. فشل احمد فهمى.. ندم مي عمر .. قرار صارم من منة عرفة .. زيجات محرم فؤاد

في عيد ميلادها.. صورة نادرة لـ نبيلة عبيد مع عمرو دياب

فى ذكرى ميلاده.. 7 زيجات لـ محرم فؤاد بينهم ملكة جمال الكون

في ذكرى ميلاد صلاح قابيل.. زواجه من وداد حمدي ودفنه حيا مجرد شائعات

ترشيحاتنا

بعد ظهورها بوزن زائد.. 15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين عبد العزيز

قرار جيد.. صاحب أحد الكافيهات يوضح كيف التزم بالإجراءات الاحترازية في أول يوم فتح جزئي

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 4 مناطق رئيسية بالقاهرة اليوم.. تعرف عليها

المجمع المقدس: تأجيل فتح كنائس القاهرة والإسكندرية لـ منتصف يوليو

عضو اللجنة العلمية لكورونا: كبار السن الأكثر خطرا فى مرحلة التعايش مع الفيروس.. فيديو

من رانيا يوسف لـ غادة عبد الرازق.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير المثيرة للجدل خلال الأسبوع

AdvertisementS

سعره 500 جنيه ويتاح بالأسواق الأسبوع المقبل.. التفاصيل الكاملة لأول عقار مصري لـ علاج كورونا

بتهم تتعلق بممارسة الجنس مع الأطفال.. حبس مستشار سابق غير رسمي لـ ترامب

المجمع المقدس: تأجيل فتح كنائس القاهرة والإسكندرية لـ منتصف يوليو

بالنقاب .. وصول سما المصري لحضور جلسة الحكم عليها بتهمة الفسق والفجور

كفاية كدب واصطناع بطولات زائفة.. شوبير يهاجم أبو ريدة بسبب دعم الفيفا

تحلل جسدها في السرير والتهمته الفئران.. أب يحرم ابنته من الطعام حتى الموت.. صور

بعد استقرار حالتها.. سر فرحة ابنة رجاء الجداوى

رئيس الوزراء الإثيوبي: اتفقنا على إرجاء عملية ملء السد لمدة أسبوعين

السبع المنجيات.. تحفظك من كل سوء وتفرج همك

من بينها القتل العمد وحادث الواحات واحتجاز الحايس.. قائمة تهم الإرهابي عبد الرحيم المسماري

بعد ظهورها بوزن زائد.. 15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين عبد العزيز

وزير الموارد المائية الإثيوبي: اتفاق نهائي مع مصر والسودان حول سد النهضة خلال أسبوعين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. شاهد إطلالة ملكة جمال مصر فى عقد قرانها

من رانيا يوسف لـ غادة عبد الرازق.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير المثيرة للجدل خلال الأسبوع

بعد ظهورها بوزن زائد.. 15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين عبد العزيز