AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تعليق من نادي رنيم الوليلي بعد الاعتزال في قمة مشوارها الرياضي

السبت 27/يونيو/2020 - 02:04 م
رنيم الوليلي
رنيم الوليلي
Advertisements
عبدالله هشام
قررت رنيم الوليلي لاعبة أندية وادى دجلة ونجمة الاسكواش العالمية والمصنفة رقم 1 على العالم، أعتزال اللعبة وهي في قمة مستواها .

وأصدرت أندية وادى دجلة البيان التالي: تتقدم أندية وادى دجلة بجزيل الشكر والتحية لنجمة الاسكواش والرياضة المصرية والعالمية رنيم الوليلي على مشوارها الرياضي الحافل بالإنجازات الرياضية وأعلى الألقاب العالمية التي ساهمت بشكل كبير في رفع اسم مصر في كبرى المنافسات تأكيدا على ريادتها لهذه الرياضة، كما أضافت هذه المسيرة المشرفة الكثير إلى دولاب إنجازات أندية وادى دجلة التي تشرفت بأن تكون البطلة الرياضية جزءا منها. 

وتؤكد أندية وادي دجلة على احترامها لقرار الاعتزال ودعمنا الكامل لها، متمنين للبطلة النجاح في جميع مخططاتها المستقبلية وسعيها لتحقيق الأفضل لها ولأسرتها. 

وعن قرار الاعتزال، صرح كريم درويش، رئيس أكاديمية درويش للاسكواش بأندية وادى دجلة، "تمثل بطلة مصر ووادى دجلة رنيم الوليلي موهبة وخبرة فريدة في لعبة الاسكواش والتي من الصعب تكرارها. لذلك، سنفتقد وجودها ومهاراتها على ملاعب الاسكواش. ولكننا ندعمها كل الدعم ونؤيد قرارها لاستكمال رحلتها مع أسرتها الصغيرة في وجود زوجها بطل مصر للاسكواش طارق مؤمن، كما نتمنى لهم كل النجاح والتوفيق في حياتهم القادمة." 

وامتدت رحلة نجمة الاسكواش رنيم الوليلي مع أندية وادي دجلة طوال سبع سنوات حققت خلالهم مسيرة حافلة بالفوز والانتصارات حيث خاضت 172 بطولة بجدارة، أهلتها لـ 53 نهائي عالمي، لتقتنص منها ٢٤ لقب وكأس متنوع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صدارة التصنيف العالمى للإسكواش مصرية رجال وسيدات رغم تجميد النشاط

بعد اعتزالها .. انجازات رنيم الوليلي في الصالات الزجاجية

بعد اعتزالها المفاجئ.. رنيم الوليلي تركت عرش الإسكواش من أجل عش الزوجية

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يعلن 5 إصابات جديدة بـ كورونا.. مؤتمر تاريخي لرئيس الكاف.. رنيم الوليلي تعلن اعتزالها

فيديو جراف .. اعتزال رنيم الوليلي نجمة الإسكواش

ترشيحاتنا

بالنقاب .. وصول سما المصري لحضور جلسة الحكم عليها بتهمة الفسق والفجور

بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي.. الجمهور يطارد جاستن بيبر

للوقاية من الحسد.. الإفتاء تنصح بأمرين لحفظك من كل سوء

أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية لـ صدى البلد: الدوري راجع.. خطاب الفيفا خاص بالمنتخبات وليس له علاقة بالدوري.. ونجهز وديات للمنتخب الأولمبي

البابا تواضروس: تغيير طريقة التناول ليس خروجا عن الإيمان وسنعود للتقليدية فور العودة للأحوال الطبيعية

سما المصري تدخل في نوبة شديدة من البكاء عقب الحكم بحبسها ٣ سنوات

AdvertisementS

كفاية كدب واصطناع بطولات زائفة.. شوبير يهاجم أبو ريدة بسبب دعم الفيفا

متجاهلين إجراءات الوقاية من كورونا.. جماهير ليفربول تحتشد للاحتفال بالدوري الإنجليزي من جديد

توفيرها بأقل من سعر السوق.. وزير الرياضة يعلن عن تفاصيل مبادرة دراجتك.. صحتك

أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم أبو ريدة.. محمد صلاح عقب التتويج بالدوري الإنجليزي: أتمنى لقب الهداف.. وإكرامي: طاهر محمد لا يستحق 40 مليون جنيه

دون أي زيادة مالية.. الأهلي يتوصل لاتفاق مع فايلر لتجديد تعاقده لمدة موسم

حالة إيجابية واحدة.. الاتحاد وسموحة يجريان مسحة كورونا الثانية استعدادا للدوري.. صور

نجل الكابتن طارق يحيى يهنئ شقيقه بمناسبة عقد قرانه.. شاهد

أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية لـ صدى البلد: الدوري راجع.. خطاب الفيفا خاص بالمنتخبات وليس له علاقة بالدوري.. ونجهز وديات للمنتخب الأولمبي

الأسابيع والملاعب.. اتحاد الكرة يعلن جدول الدورى بعد أيام

مواعيد مباريات اليوم السبت 27 - 6 - 2020 والقنوات الناقلة

دورة مجمعة.. كاف يبحث مصير مباريات الأهلي والزمالك بـ دوري أبطال أفريقيا خلال أيام

إقالة مدرب إسبانيول قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. شاهد إطلالة ملكة جمال مصر فى عقد قرانها

من رانيا يوسف لـ غادة عبد الرازق.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير المثيرة للجدل خلال الأسبوع

بعد ظهورها بوزن زائد.. 15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين عبد العزيز