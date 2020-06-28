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برلمان

اليوم.. تشريعية البرلمان تناقش مشروع قانون لمكافحة الغش بالامتحانات

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:02 ص
امتحانات
امتحانات
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فريدة محمد
تناقش اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع قانون لمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
 
ويتضمن القانون تنظيم العقوبات على اعمال الاخلال بالامتحانات حيث نص  القانون على " عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أى نظم تقييم فى مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ونص القانون ايضا  على عقوبة لجريمة الشروع فى ارتكاب أي من الأفعال الخاصة. أعمال الإخلال بالامتحانات  بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 50 الف جنية أو بإحدى العقوبتين و يحكم بحرمان الطالب الذى يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى القانون  من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته  حيث يعتبر  راسبًا فى جميع المواد.

وفى حالة الامتحانات الأجنية، فيُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصرى دورين متتاليين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

ونص القانون على  عقوبة على كل من حاز بلجان الامتحانات أيا من أدوات التكنولوجيا الحديثة  أثناء انعقاد الاختبار سواء كانت   أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها من الوسائل التى تساعد على الغش 

ونصت العقوبة على غرامة  لا تقل عن 5 آلاف جنية ولا تزيد على 10 الاف جنية وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
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