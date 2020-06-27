AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وكيل الأزهر: اكتشاف حالتي غش.. وإلغاء ندب 4 ملاحظين

السبت 27/يونيو/2020 - 02:07 م
وكيل الازهر
وكيل الازهر
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
تفقد فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، صباح اليوم السبت، لجنة معهد سنورس، بمحافظة الفيوم، وذلك فى بداية الأسبوع الثاني لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث أدى طلاب القسم الأدبي امتحان مادة البلاغة.

وشدد وكيل الأزهر على ضرورة تطبيق الطلاب والمراقبين الإجراءات الاحترازية كافة، للحفاظ على سلامتهم من العدوى، بدءًا من فحص درجات الحرارة قبل دخولهم اللجان، وارتداء الجميع للكمامات بطريقة صحيحة، والتباعد بين مقاعد الطلاب داخل اللجان، وتوافر كميات كافية من الكحول والمطهرات.

 كما تأكد فضيلة الشيخ صالح من انضباط فنيات إدارة لجنة الامتحان،  واطمأن من الطلاب على وضوح الأسئلة، وعدم خروجها عن المنهج، مشددًا على رؤساء اللجان والمراقبين ضرورة منع الغش، الذي يعد آفة تفسد الأجيال، بجانب توفير أجواء من الهدوء للطلاب حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم بعيدًا عن التوتر والقلق، وكذلك التأكيد على عدم دخول المراقبين والطلاب بالهواتف المحمولة أو أي وسيلة تستخدم في الغش.
 

كما اطمأن فضيلته، على نظافة دورات المياه وتوافر المطهرات والمنظفات بها باستمرار ، بالإضافة إلى الاطمئنان على جاهزية غرفة الرعاية الصحية، وتزويدها بالأدوية والتجهيزات اللازمة، استعدادًا لأي حالة طارئة في اللجان.

هذا وقد رافق وكيل الأزهر في جولته الدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، على رأس لجنة مشكلة من أعضاء التفتيش المالي والإداري، والشؤون القانونية، والامتحانات، والأمن، وذلك لرصد المخالفات وتذليل كافة العقبات الموجودة بلجان الامتحانات، وقد تم اكتشاف حالتي غش، وتم إنهاء ندب أربعة من الملاحظين واستبدالهم بغيرهم فورا، كما وجه فضيلته باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال المقاعد الصغيرة التي لا تناسب طلاب الثانوية، وتوفير الكمامات بأعداد أكبر للطلاب والملاحظين.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 و فتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127  وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بخد أقصى12 طالبًا. 

جدير بالذكر أنه تم تخصيص الأرقام 01223343001 و 01118825385 للتواصل المباشر مع المسؤولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.
وكيل الأزهر: اكتشاف حالتي غش.. وإلغاء ندب 4 ملاحظين
وكيل الأزهر: اكتشاف حالتي غش.. وإلغاء ندب 4 ملاحظين
وكيل الأزهر: اكتشاف حالتي غش.. وإلغاء ندب 4 ملاحظين
وكيل الأزهر: اكتشاف حالتي غش.. وإلغاء ندب 4 ملاحظين
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيل الأزهر: جدول امتحانات هذا العام يتضمن مادة واحدة لكل يوم

وكيل الأزهر: لن نسمح بأي تقصير في تطبيق الإجراءات الوقائية على الطلاب.. صور

وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الجيزة ويستبعد رئيس لجنة

لا تهاون مع المقصرين.. وكيل الأزهر: سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات هي الأهم

اليوم .. طلاب القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان النحو

وسط إجراءات احترازية.. لحظة دخول طلاب الثانوية الأزهرية امتحان النحو.. فيديو

ترشيحاتنا

فساتين وأحذية وعفش منزلي مقابل حفاضات ولبن وزيت.. هكذا أصبح الوضع في لبنان ..صور

متجاهلين إجراءات الوقاية من كورونا.. جماهير ليفربول تحتشد للاحتفال بالدوري الإنجليزي من جديد

المجمع المقدس: تأجيل فتح كنائس القاهرة والإسكندرية لـ منتصف يوليو

السبع المنجيات.. تحفظك من كل سوء وتفرج همك

جنسية وصحية وتجميلية.. تعرف على فوائد الجمبري

الإجابة عن أصعب خمسة أسئلة في القرآن الكريم.. شاهد

AdvertisementS

سعره 500 جنيه ويتاح بالأسواق الأسبوع المقبل.. التفاصيل الكاملة لأول عقار مصري لـ علاج كورونا

بتهم تتعلق بممارسة الجنس مع الأطفال.. حبس مستشار سابق غير رسمي لـ ترامب

المجمع المقدس: تأجيل فتح كنائس القاهرة والإسكندرية لـ منتصف يوليو

بالنقاب .. وصول سما المصري لحضور جلسة الحكم عليها بتهمة الفسق والفجور

كفاية كدب واصطناع بطولات زائفة.. شوبير يهاجم أبو ريدة بسبب دعم الفيفا

تحلل جسدها في السرير والتهمته الفئران.. أب يحرم ابنته من الطعام حتى الموت.. صور

بعد استقرار حالتها.. سر فرحة ابنة رجاء الجداوى

رئيس الوزراء الإثيوبي: اتفقنا على إرجاء عملية ملء السد لمدة أسبوعين

السبع المنجيات.. تحفظك من كل سوء وتفرج همك

من بينها القتل العمد وحادث الواحات واحتجاز الحايس.. قائمة تهم الإرهابي عبد الرحيم المسماري

بعد ظهورها بوزن زائد.. 15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين عبد العزيز

وزير الموارد المائية الإثيوبي: اتفاق نهائي مع مصر والسودان حول سد النهضة خلال أسبوعين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. شاهد إطلالة ملكة جمال مصر فى عقد قرانها

من رانيا يوسف لـ غادة عبد الرازق.. شاهد أبرز إطلالات المشاهير المثيرة للجدل خلال الأسبوع

بعد ظهورها بوزن زائد.. 15 صورة تكشف جمال مكياج ياسمين عبد العزيز