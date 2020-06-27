كاسونجو يضع شرطا للرحيل عن الزمالك





وأكد المصدر أن شرط كاسونجو يتمثل في الرحيل المجاني، بحيث إذا كان قرار مسئولي الزمالك النهائي هو رحيله فيحصل وقتها على الاستغناء الخاص به.





ويحدد مصيره بعدها خلال الموسم الجديد، دون إعارته أو دخوله كمقايضة في أي من الصفقات الجديدة.





وكان كاسونجو عاد إلى صفوف الزمالك خلال الميركاتو الشتوي الماضي بعد فشل إتمام انتقاله إلى صفوف الوداد المغربي.





ويعتبر كاسونجو واحد من اللاعبين المرشحين للرحيل عن صفوف الزمالك في الميركاتو الصيفي المقبل، في ظل حاجة مسئولي النادي الأبيض لتوفير مقاعد في قائمة اللاعبين الأجانب لقيد الصفقات الجديدة.

كشف مصدر مقرب من الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن وضع الاعب شرطًا للرحيل عن صفوف الفريق الأبيض خلال فترة انتقالات الصيف المقبلة.