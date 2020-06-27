ألف سلامة.. محمود علاء يوجه رسالة لـ محمد عواد





حرص محمود علاء لاعب نادى الزمالك ، على توجيه رسالة دعم لحارس مرمى الفريق محمد عواد بعدما أعلن الأخير إصابته بفيروس كورونا المستجد.





ونشر محمود علاء صورة لعواد عبر خاصية "ستورى" على حسابه بموقع انستجرام وعلق قائلًا :"‏‏الف سلامه عليك يا حبيب قلبي".





أعلن محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك إصابته بـ فيروس كورونا المستجد امس الجمعه عقب اجرائه لـ المسحة الطبية.





وكتب محمد عواد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلا: "تحاليل كورونا ايجابي... دعواتكم".





وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفض استكمال بطولة الدوري المصري لهذا الموسم خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد بين اللاعبين حيث طالب بضرورة مقابلة مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء



