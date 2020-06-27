AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ألف سلامة.. محمود علاء يوجه رسالة لـ محمد عواد

السبت 27/يونيو/2020 - 03:50 م
محمد عواد
محمد عواد
Advertisements
محمد بدران

حرص محمود علاء لاعب نادى الزمالك، على توجيه رسالة دعم لحارس مرمى الفريق محمد عواد بعدما أعلن الأخير إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر محمود علاء صورة لعواد عبر خاصية "ستورى" على حسابه بموقع انستجرام وعلق قائلًا :"‏‏الف سلامه عليك يا حبيب قلبي".

أعلن محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك إصابته بـ فيروس كورونا المستجد امس الجمعه عقب اجرائه لـ المسحة الطبية. 

وكتب محمد عواد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلا: "تحاليل كورونا ايجابي... دعواتكم".

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفض استكمال بطولة الدوري المصري لهذا الموسم خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد بين اللاعبين حيث طالب بضرورة مقابلة مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

ألف سلامة.. محمود علاء يوجه رسالة لـ محمد عواد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد عواد يعلن إصابته بفيروس كورونا

عبد الله جمعة يوجه رسالة لحارس الزمالك بعد إعلان إصابته بـ كورونا

محمد عواد ينشر صورة من نتيجة تحاليل إصابته بـ فيروس كورونا

أحمد شوبير يدعم نجم الزمالك بعد إصابته بـ كورونا

ربنا يشفيك ويعافيك.. أحمد مجدى يوجه رسالة لـ محمد عواد

أخبار الزمالك | إصابة نجم الفريق بـ كورونا .. ومحمود علاء يغلق ملف الرحيل .. وحازم إمام يصدر بيانا ناريا

ترشيحاتنا

البابا تواضروس: تغيير طريقة التناول ليس خروجا عن الإيمان وسنعود للتقليدية فور العودة للأحوال الطبيعية

إخلاء سبيل 5 متهمين في إعادة محاكمة بديع وآخرين بـ «اقتحام قسم العرب»

بلوك جديد.. منة فضالى تفاجئ متابعيها على إنستجرام.. شاهد

حكاية شارع.. من هو إبراهيم اللقانى المسمى باسمه واحد من أشهر شوارع القاهرة

تحلل جسدها في السرير والتهمته الفئران.. أب يحرم ابنته من الطعام حتى الموت.. صور

نجل الكابتن طارق يحيى يهنئ شقيقه بمناسبة عقد قرانه.. شاهد

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. محمد عواد يوجه رسالة خاصة بعد إصابته بـ كورونا.. والأهلي ينهي اتفاق التجديد مع فايلر

أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم أبو ريدة.. محمد صلاح عقب التتويج بالدوري الإنجليزي: أتمنى لقب الهداف.. وإكرامي: طاهر محمد لا يستحق 40 مليون جنيه

رونالدينيو يدرس العودة من الاعتزال.. ويختار فريق مارادونا

كاسونجو يضع شرطا للرحيل عن الزمالك

دون أي زيادة مالية.. الأهلي يتوصل لاتفاق مع فايلر لتجديد تعاقده لمدة موسم

توفيرها بأقل من سعر السوق.. وزير الرياضة يعلن عن تفاصيل مبادرة دراجتك.. صحتك

نجل الكابتن طارق يحيى يهنئ شقيقه بمناسبة عقد قرانه.. شاهد

محمد عواد حارس الزمالك يوجه رسالة خاصة بشأن إصابته بـ كورونا

أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية لـ صدى البلد: الدوري راجع.. خطاب الفيفا خاص بالمنتخبات وليس له علاقة بالدوري.. ونجهز وديات للمنتخب الأولمبي

حالة إيجابية واحدة.. الاتحاد وسموحة يجريان مسحة كورونا الثانية استعدادا للدوري.. صور

هو الأحق.. بيتر كراوتش يرشح محمد صلاح للفوز بجائزة لاعب العام في البريميرليج

بمشاركة المحمدي وتريزيجيه.. أستون فيلا يخسر أمام ولفرهامبتون بهدف نظيف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المرض الفتاك.. كل ما تريد معرفته عن التصلب الجانبي الضموري

بملابس بدوية.. نسرين طافش بإطلالة مختلفة تخطف الأنظار.. شاهد

مواصفات بي إم دبليو bmw x5 2020 الجديدة بعد طرحها في مصر.. صور