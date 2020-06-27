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أخبار العالم

العراق يتطلع لتعاون جديد مع أرمينيا

السبت 27/يونيو/2020 - 03:48 م
العراق
العراق
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ميـــس رضــا

أكد وزير الخارجيّة العراقى فؤاد حسين، على عمق العلاقات الثنائيّة التي تجمع بين بغداد ويريفان، داعيًا إلى إيجاد فضاءات جديدة من شأنها تحقيق المصالح المُشترَكة بين البلدين.

 

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جاء ذلك في اتصال هاتفيّ تلقّاه  الوزير من نظيره الأرمينيّ زوهراب مناتساكانيان لتهنئته بمناسبة تسلمه منصب وزير خارجيّة جمهوريّة العراق.

 


وأوضح الوزير: أن العراق متنوع القوميات، وأنّ المجتمع الأرمينيّ جزء فعّال من المُجتمَع العراقيّ.

 

 

وشدّد الوزير على ضرورة التواصُل فيما يخص تفعيل التجارة، وتطلّع العراق لرفع حجمها في إطار تحقيق المصالح المشترَكة، مبدِيًا استعداد الحكومة للتباحث مع الجانب الأرمينيّ في المجال الأمني.

 

 

من جهته زوهراب مناتساكانيان وزير الخارجيّة الأرمينيّ أكّد رصانة وعمق علاقاته مع المسؤولين في الحُكُومة العراقيّة، وعمق العلاقات التاريخيّة بين البلدين، معربًا عن تطلُّعه لتوسيع مجالات التعاون بين البلدين في شتى المجالات، ومنها: الزراعة، والتعليم، والعمل الدبلوماسي.

 

 

كما تطرّقا إلى جائحة كورونا، وتداعياتها الاقتصاديّة، والصحّية، والحاجة المُلِحّه إلى التعاون الدوليّ لإيجاد الحُلُول، والعودة إلى الحياة الطبيعيّة.

 

 

وناقش الجانبان عددًا من القضايا الإقليميّة والدوليّة ذات الاهتمام المشترك، داعيًا  وزير الخارجية العراقى الجانب الأرمينيّ وجميع الدول الصديقة إلى التعاون في مجال تعزيز مبدأ الحوار في معالجة المشاكل، واحترام قرارات مجلس الأمن والاتفاقات الدوليّة.

 

ولفت إلى أهمّية تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وإنهاء التدخّلات، والعمل على إعادة بناء الحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، في إشارة إلى ضرورة احترام سيادة العراق، وعدم السماح بالتدخّل في شُؤُونه الداخليّة.

 

 

ونوه إلى بأنَّ الجماعات الإرهابيّة تسعى لإثارة المشاكل، وزعزعة النظام في منطقة الشرق الأوسط؛ ممّا يقتضي التصدّي لهذا التهديد الذي يُؤثّر في المنطقة برمتها.

 

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