برلماني يطالب بضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي بين المواطنين

قال النائب عبد الحميد كمال ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أنه يؤيد عود الحياة إلى طبيعتها فى مصر مرة اخرى بدءا من أمس ، ولكنه لابد من الحذر و تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.





وأشار كمال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لابد من مراعاة إجراءات التباعد الإجتماعى بين كل شخص ، بحيث تكون هناك مسافة متر أو أكثر بين كل شخص ، حتى لا يكون التزاحم سببا فى انتقال العدوى بفيروس كورونا.





كما طالب عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بإستمرار منع تقديم الشيشة فى المقاهى ، نظرا لأنها تؤدى لنتائج كارثية وتؤدى إلى الإصابة بفيروس كورونا.



