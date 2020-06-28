AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يطالب بضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي بين المواطنين

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:01 ص
النائب عبد الحميد
النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس
Advertisements
معتز الخصوصى
قال النائب عبد الحميد كمال ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أنه يؤيد عود الحياة إلى طبيعتها فى مصر مرة اخرى بدءا من أمس ، ولكنه لابد من الحذر و تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار كمال فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لابد من مراعاة إجراءات التباعد الإجتماعى بين كل شخص ، بحيث تكون هناك مسافة متر أو أكثر بين كل شخص ، حتى لا يكون التزاحم سببا فى انتقال العدوى بفيروس كورونا.

كما طالب عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بإستمرار منع تقديم الشيشة فى المقاهى ، نظرا لأنها تؤدى لنتائج كارثية وتؤدى إلى الإصابة بفيروس كورونا.

واكد على ان من يضبط يقوم بتدخين الشيشة على المقاهى يجب ان سحب تراخيص المقهى منه واغلاقه نهائى ، خاصة وأن الشيشة لها أضرار أثبتتها التقارير الطبية على  مدخنها.
Advertisements

ترشيحاتنا

بعد تصريحه «أنا أفضل من فان دايك» .. صحيفة إنجليزية تسخر من إبراهيم سعيد

حريق ضخم .. مشجعو ليفربول يدمرون شعار فريقهم | فيديو

بعد عودة الحياة لطبيعتها.. احذر 12 مخالفة تعرض محلك للإغلاق بالقانون

سنطعن عليه.. محامى سما المصرى: حكم حبسها وتغريمها ليس نهائيا

بفستان أخضر منفوش.. فيفي عبده تحتفل بـ ٧ ملايين متابع على إنستجرام

الباب اتقفل بالضبّة والمفتاح .. تركي آل الشيخ يتنازل عن القضايا المرفوعة ضد الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خرج مشلولا من أطول فترة عزل.. شفاء مصاب كورونا بعد دخوله في غيبوبة 3 أشهر | فيديو

حريق ضخم .. مشجعو ليفربول يدمرون شعار فريقهم | فيديو

أحلى من المحلات.. طريقة تحضير البقلاوة في المنزل