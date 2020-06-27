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أخبار العالم

العراق.. مجلس الأمن الوطني يدعو طلبة كليات الطب للتطوع بالعمل في المستشفيات

السبت 27/يونيو/2020 - 05:10 م
مجلس الأمن الوطني
مجلس الأمن الوطني العراق يدعو طلبة الطب للتطوع بالمستشفيات
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قسم الخارجي
ترأس رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الوطني في العراق، لمناقشة سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووجه مجلس الأمن الوطني العراقي دعوة طلبة كليات الطب للتطوع بالعمل في المستشفيات، لدعم الأطقم الطبية، بحسب قناة "السومرية نيوز".

وثمن المجلس في بيان دور الأطقم الطبية والعاملين في المستشفيات مشيدا بشجاعتهم في القيام بدورهم الإنساني النبيل من أجل حماية الأمن الصحي للمجتمع.

وذكر البيان أنه تم تكليف وزارة الصحة والبيئة وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوجيه الدعوة لطلبة كليات الطب في جميع جامعات العراق للمرحلتين الخامسة والسادسة، الراغبين بالتطوع للعمل في المستشفيات.

وأوضحت أن ذلك بهدف دعم الكوادر الطبية في المستشفيات وتعزيز المشاركة المجتمعية في مواجهة جائحة كورونا، على أن تعتمد  تلك المشاركة ضمن التقييمات العلمية للدراسة والدرجات المطلوبة للنجاح.

واختتم المجلس اجتماعه بدعوة المواطنين كافة الى ضرورة الالتزام بالإرشادات الوقائية ، من أجل الحفاظ على سلامتهم، وحماية المجتمع من خطر جائحة كورونا.
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