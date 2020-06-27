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برلمان

تحرك عاجل من البرلمان لصرف العلاوات الخمس للصحفيين المحالين إلى المعاش

السبت 27/يونيو/2020 - 05:19 م
أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات
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معتز الخصوصى

تقدم النائب عبد الحميد كمال ، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ببيان عاجل وطلب إحاطة بشأن حرمان الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية المحالين على المعاش من صرف مستحقاتهم من العلاوات الخمس التى سيتم صرفها لأصحاب المعاشات اعتبارا من أول يوليو القادم.

وأشار كمال فى بيانه العاجل وطلب الإحاطة إلى أنه يأتى حرمان أصحاب المعاشات من الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية فى ظل وجود مديونيات على المؤسسات الصحفية القومية.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن هذا يعتبر خلطا غير مقبول ويعيد الحرمان من صرف المعاش من المخالفات القانونية ولأهمية وجود الأثر القانونى على الواقع ، فضلا عن تأثير ذلك على الأوضاع الإجتماعية والإنسانية لهم.


وتابع : للأسف يحدث ذلك فى الوقت الذى توجد فيه توجيهات من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى وحكومة الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة صرف استحقاقات أصحاب المعاشات ، بإعتباره مالا خاصا لهم وتكريما لما قدموه من عمر أصحاب المعاشات جميعا للوطن من خلال سنوات شبابهم وفى كافة المجالات والأعمال داخل الوطن.

واختتم بيانه العاجل وطلب الإحاطة قائلا: الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إعمالا لدستور ولائحة النظام الداخلى للمجلس برجاء توصية طلب بيان عاجل وبإستدعاء وزيرة التضامن الإجتماعى لأهمية الموضوع وبإعتباره عاجلا.
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