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ديني

بث مباشر للإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية الأزهرية اليوم

السبت 27/يونيو/2020 - 05:39 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية
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محمد شحتة
قدمت الصفحة الرسمية للازهر الشريف، بثا مباشرا، للإعلان عن تفاصيل امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية.

وتفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، صباح اليوم السبت، لجنة معهد سنورس، بمحافظة الفيوم، وذلك فى بداية الأسبوع الثاني لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث أدى طلاب القسم الأدبي امتحان مادة االبلاغة.

وشدد وكيل الأزهر على ضرورة تطبيق الطلاب والمراقبين الإجراءات الاحترازية كافة، للحفاظ على سلامتهم من العدوى، بدءًا من فحص درجات الحرارة قبل دخولهم اللجان، وارتداء الجميع للكمامات بطريقة صحيحة، والتباعد بين مقاعد الطلاب داخل اللجان، وتوافر كميات كافية من الكحول والمطهرات.

كما تأكد الشيخ صالح من انضباط فنيات إدارة لجنة الامتحان،  واطمأن من الطلاب على وضوح الأسئلة، وعدم خروجها عن المنهج، مشددًا على رؤساء اللجان والمراقبين ضرورة منع الغش، الذي يعد آفة تفسد الأجيال، بجانب توفير أجواء من الهدوء للطلاب حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم بعيدًا عن التوتر والقلق، وكذلك التأكيد على عدم دخول المراقبين والطلاب بالهواتف المحمولة أو أي وسيلة تستخدم في الغش.
 
كما اطمأن، على نظافة دورات المياه وتوافر المطهرات والمنظفات بها باستمرار ، بالإضافة إلى الاطمئنان على جاهزية غرفة الرعاية الصحية، وتزويدها بالأدوية والتجهيزات اللازمة، استعدادًا لأي حالة طارئة في اللجان.
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