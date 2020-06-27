هادي خشبة: استكمال الدوري ضروري.. التدريب خطوتي المقبلة.. والأهلي الأقرب لحصد دوري أبطال أفريقيا

هادي خشبة قائد النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، نائب رئيس نادي بيراميدز السابق وثاني أكثر لاعبي الفريق الأحمر مشاركة في المباريات الرسمية خلف حسام عاشور برصيد 444 مباراة.. تحدث مع " صدى البلد " عن تجربته في بيراميدز ، ورأيه في عودة النشاط ، وأبرز الملفات الرياضية علي الساحة حاليًا. وفيما يلى نص الحوار :





• ما تقييمك لتجربتك في بيراميدز ؟





- كانت تجربة رائعة بالنسبة لي ، كنت في البداية مع نادي الأسيوطي قبل أن يتم شراءه وتحويله إلى نادي بيراميدز ، تجربة كانت تسعى لمنافسة الكبار وحققت نجاحًا طييًا في السنة الأولى .





• كيف تعاملت مع الهجوم من بعض جماهير الأهلي علي وجودك في نادي بيراميدز ؟





- تعلمنا في النادي الأهلي الإخلاص في العمل للفريق الذي نتواجد فيه وكنت موجود من قبل شراء النادي وتحويله إلى إسم بيراميدز وبالتالي كنت أُمارس عملي بشكل طبيعي.





• ما رأيك في قرار استكمال النشاط الرياضي؟





- عودة النشاط شئ مهم للكرة المصرية مع أخذ التدابير الاحترازية ، وموعد العودة تقدره الجهات المختصة، فمن رأيي الأولوية لعودة النشاط الرياضي.





• هل ترى أن إستكمال الموسم الحالي سيؤثر على خوض الدوري القادم في موعده؟





- مثلما تحدثت ان عودة النشاط الرياضي مهم للغاية ‏ولكن الكيفية على الدوري الحالي او إلغاء الدوري واستعداد لدوري جديد هذا الموضوع يرجع لتفاهم الجهات المعنية بهذا الشأن.





• ما رأيك في أزمة نادي القرن والتي صدرها مسؤولو نادي الزمالك في الأيام الأخيرة ؟





- نادي القرن حصل عليه النادي الأهلي بشكل رسمي وسعي الأندية الكبرى للحصول علي هذا اللقب أمر يرجع لهم طالما السعي وفقآ للوائح والقوانين.





• ما رأيك في أزمة حسام عاشور الأخيرة؟





- هذا قراره وأتمنى له التوفيق فيما هو قادم.





• ما رأيك في فايلر ؟ وهل تري أنه يستحق التجديد لموسم آخر؟





-بالطبع، فايلر قدم مستوى طيب مع الفريق ، فهو مدرب جيد عنده هدوء ومنظم ولديه قدره فنيه.





• هل ترى أن إدارة النادي الأهلي نجحت في التعامل مع الملفات الأخيرة؟





- النادي الأهلي لديه مقومات نجاح ولديه إدارة جيدة وأجهزة فنية ولاعبين وجمهور علي مدار التاريخ تسعى لرفعة النادي وتمكنه من التعامل مع جميع الملفات بشكل جيد.





•من وجهة نظرك كيف يستطيع النادي الأهلي الإستفادة من جميع كوادره؟





- الأهلي يملك مقومات النجاح ويستطيع الاستفادة من ابناءه في كره القدم لان الاهلي يحتاج الي جميع أبنائه واللاعبين السابقين لانهم لديهم خبرات كبيرة فنيه واداريه ولن يشكلوا عبئا عليه الإشكالية فقط في كيفية الانتفاع بهم يجب ان يكون هناك خطة عمل علي نطاق واسع لرفع اسم الأهلي في جميع المحافظات والوطن العربي وأفريقيا واكتشاف المواهب الكروية المدفونة.





• من وجهة نظرك من الفريق الأقرب للتتويج بدوري أبطال إفريقيا هذا العام؟





- أتوقع النادي الأهلي فهو يسير بشكل جيد وخطى ثابتة نحو التتويج باللقب التاسع في تاريخه.





• بعد إنتهاء تجربتك مع بيراميدز، ما هي وجهتك المقبلة؟



