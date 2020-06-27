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محافظات

ضمن مبادرة 100 مليون صحة.. صرف علاج لـ1131 مريضا من أصحاب الأمراض المزمنة بالبحيرة

السبت 27/يونيو/2020 - 06:47 م
مبادرة 100 مليون
مبادرة 100 مليون صحة
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جمالات الدمنهورى

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن فحص  1131 مواطن بنطاق المحافظة عبارة عن  (643 حالة صرف علاج لقرارات ساريه على نفقه الدولة -  296حالة تجديد القرار وصرف العلاج - 192 حالة إصدار قرار جديد علاج على نفقه الدولة ) .
   
جاء  ذلك فى إطار متابعه فاعليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى  رئيس الجمهورية 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية ، من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية والتي تم تجهيزها لإستقبال المرضى لتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم ، وصرف العلاج بالمجان.

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وأشار محافظ البحيرة ، إلى إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة ، حيث يتم صرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي، بكميات تكفى لثلاثة أشهر وبإمكان هذه الفئة، إجراء الأشعة والتحاليل والفحوصات اللازمة في أقرب مركز أو معمل خاص، حيث تعاقدت وزارة الصحه مع تلك المراكز والمعامل لتقديم الخدمة والتيسير على المواطنين.

وشدد المحافظ على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية لتنفيذ المبادرة وتحديد أماكن العمل بالنسبة للأماكن الثابتة والعيادات المتنقلة وتوفير القوي البشرية اللازمة للمبادرة وتدريب فنيين الإحصاء علي إدخال البيانات بالبرنامج.

ولفت ،  بأن معدلات تتردد المواطنين على المراكز الصحية بعد تفعيل مبادرة 100 مليون في ازدياد وإن صرف العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة والسارية يتم في نفس الموقع بدون إجراءات إضافية سواء للعلاج على نفقة الدولة أو للتأمين الصحي .
    
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