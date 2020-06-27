الشرطة والجيش جابوا حقه.. والد الشهيد كريم فرحات: رقبة الخونة ثمن دم ولادنا

قال اللواء اسامة فرحات والد الرائد كريم فرحات شهيد الواحات البحرية ان اعدام الارهابيين سواء الإرهابي الليبي عبد الرحيم محمد المسماري او هشام العشماوي لن يشفي غليلهم ولكن ما يثلج صدورهم هو علمهم بالمكانة الرفيعة التي يرقد فيها نجله الشهيد الان فهو كان مثالا للوطنية وتمنى نيل الشهادة وكان من اوائل من يسعون للدفاع عن بلده.









واضاف والد الشهيد كريم فرحات قائلا: احنا خدنا عزا كريم من زمان عشان عارفين ان القوات المسلحة والشرطة هيجيبوا حقهم ومتاكدين ان القانون هياخد مجراه والقصاص هيتحقق ولو بعد حين وان رقبة المأجورين ثمن لدم اولادنا الشهداء.





واضاف اللواء فرحات ان اكتوبر المقبل يمر علي حادث استشهاد نجله ٣ سنوات وردد قائلا: نارنا مبردتش الحادثة كانها حصلت امبارح.. عشماوي كلب والمسماري كلب ولكن عزائنا الوحيد ان شهدائنا في مكان جميل وراحوا فداء بلدهم انما الماجورين واللي بيعاونوهم ويحرضوهم مكتوبين في خانة الخونة.





وقال والد الشهيد ان صديق نجله كان المقدم محمد فوزي الحوفي الذي استشهد ايضا في شهر ابريل الماضي في تبادل لاطلاق النيران مع خلية ارهابية في المطرية، واضاف انه كان زميل نجله الشهيد يعملان في مكتب واحد بقطاع الامن الوطني وكان الحوفي يقوم بزيارتي دائما بعد استشهاد كريم لدعمي الا انه في احدى زياراته قال: انا خرجت مأموريات كتير واتضرب علينا نار كتير واتصبت مرة حتى مامورية الواحات انا كنت طالع مكان كريم بس هو اللي راح واستشهد هو انا ربنا مش راضي عني ولا ايه انا بتمنى الشهادة.. لينالها بعد مرور اكثر من عامين في مامورية المطرية.





واختتم قائلا انه اخر مرة راى فيها نجله الشهيد يوم المامورية وقال له : خلي بالك من نفسك وخليك حريص ليرد عليه الشهيد كريم قائلا هيحصلي ايه يعني هستشهد ياريت.. وقال اخيرا: اللي استشدوا دول طلبوها من قلبهم ونالوها وابني جوهرة طلعت السما انما اللي اتعدموا شوية حثالة ولا يفرقوا معايا.