إبراهيم عمران يكتب: 30 يونية ثورة تصحيح

ليس ثمة شك ان أحداث ٢٥ يناير وما صاحبها من تخريب واقتحام للسجون وحرق للاقسام كانت بفعل مخطط من الجماعة الأرهابية ، الراعي الرسمي لمخططات الفوضى والتدمير، والتي كانت وراء كل هذه الأحداث تحت شعارات مزيفة للانقضاض علي الحكم .





ولم تكن طموحاتها السياسية وليدة لحظة الحدث، بل كان مخطط لها منذ زمن بعيد، استغلت بها عقول الشباب وتغييبهم فكريا تحت دعوات القيادات المضللة، وتكوين قوة شبابية غيبت عن الواقع واندمجت تحت عباءة الفكر المتطرف.





حقيقة الأمر أن شعاراتهم الدينية المزيفة باسم الدين كانت وسيلة لتجنيد الكثير من الشباب لتحقيق مكاسب سياسية طمعا في السلطة، من خلال اشعال الثورة وقتل الثوار ، ثم إلقاؤهم التهم على رجال الشرطة بانهم الفاعل الحقيقي وراء مشروعات التخريب. كما اثبتت موقعة الجمل التي خططوا لها بدافع افشال قرار الرئيس السابق حسني مبارك من خلال خطابه ، انهم الفاعل الحقيقي بالتعاون مع الجهات الخارجية الممولة لهم في احداث حالة البلبلة وعدم الاستقرار الداخلي في مصر تلك الفترة. وخلاصة القول، اننا على يقين بان مصر محفوظة بفضل رعاية وعناية الله سبحانة وتعالي ثم يقظة الجيش المصري الذي ادار الثورة بحكمة .



