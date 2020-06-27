عميد تربية عين شمس: امتحانات طلاب الفرق النهائية تبدأ 8 يوليو

قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس إن امتحانات طلاب الفرق النهائية كلية التربية ستبدأ من يوم 8 يوليو2020 المقبل.
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وأضاف عميد كلية تربية خلال تصريحاته ل صدى البلد أنه سوف يتم الإعلان عن تفاصيل جدول الامتحانات وأماكنها، مشددا على الإجراءات الاحترازية التي سوف يلتزم بها الجميع وسوف يتم الإعلان عن كافة التفاصيل يوم الاثنين الموافق 29 /6 /2020.
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الجدير بالذكر عقد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اجتماعًا طارئا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عمداء الكليات؛ لبحث الإجراءات المتعلقة ببدء انعقاد امتحانات السنوات النهائية .
ووجه الدكتور محمود المتيني بضرورة و سرعة إرسال جميع جداول امتحانات السنة النهائية بالتفصيل ، و التي من المقرر أن تبدأ ما بين ٦ إلى ١١ من يوليو المقبل و تنتهي في الفترة من ١٥ إلى ١ سبتمبر من العام الجامعي الحالي ٢٠٢٠، وذلك حسب احتياجات كل كلية لإقرارها خلال جلسة مجلس الجامعة المزمع انعقادها يوم الإثنين المقبل.