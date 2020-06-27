عميد تربية عين شمس: امتحانات طلاب الفرق النهائية تبدأ 8 يوليو

اقرأ ايضا :

وأضاف عميد كلية تربية خلال تصريحاته ل صدى البلد أنه سوف يتم الإعلان عن تفاصيل جدول الامتحانات وأماكنها، مشددا على الإجراءات الاحترازية التي سوف يلتزم بها الجميع وسوف يتم الإعلان عن كافة التفاصيل يوم الاثنين الموافق 29 /6 /2020.

وأضاف عميد كلية تربية خلال تصريحاته ل صدى البلد أنه سوف يتم الإعلان عن تفاصيل جدول الامتحانات وأماكنها، مشددا على الإجراءات الاحترازية التي سوف يلتزم بها الجميع وسوف يتم الإعلان عن كافة التفاصيل يوم الاثنين الموافق 29 /6 /2020.

اقرأ ايضا :