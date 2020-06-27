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رياضة

حارس اتحاد جدة السعودي يعلن إصابته بفيروس كورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 08:35 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أعلن البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى اتحاد جدة السعودي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، قبل أيام من عودة التدريبات في المملكة السعودية.

وأكد حارس الاتحاد عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" أنه خضع للفحوصات الطبية والتي أظهرت إصابته بفيروس الكورونا.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت في وقتٍ سابق عن رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة وعودة تدريبات الأندية وذلك بعد التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، في وقتٍ سابق، عن عودة مسابقات الرياضية للموسم الحالي 2019/20 اعتبارًا من يوم الرابع من شهر أغسطس المقبل.

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