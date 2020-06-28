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اقتصاد

لتوفير التدريب وإعادة توزيعهم.. وضع استراتيجية متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:01 ص
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
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آية الجارحي
نجحت الدولة فى تأسيس قاعدة بيانات خاصة بالعمالة غير المنتظمة و غير الرسمية بعد ظهور جائحة كورونا، وفقا لتصريحات  الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

و أضافت السعيد ، أنه قبل أزمة كورونا كانت الدولة قد انتهت من الاصلاح المالى و الادارى ، و تعمل الآن على تحقيق الاصلاح الهيكلى، داعية قطاع رواد الاعمال إلى مواجهة التحديات الحالية من خلال الاستثمار فى العمالة و الاتجاه إلى الرقمنة .

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جاء ذلك خلال كلمة ألقتها السعيد على هامش جلسة "ريادة الأعمال وتحديات التنمية الاقتصادية"  و التى تُعد أولى الجلسات في سلسلة الجلسات النقاشية حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية  التى تعُقد برعاية وحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من الوزراء، والمتخصصين في مجال ريادة الأعمال.

وقالت هالة السعيد، إن عمل الدولة الآن على وضع استراتيجية متكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة لتوفير التدريب اللازم لهم و إعادة توزيعهم اعتماد على قاعدة البيانات التى تم إنشائها.

شهدت الجلسة حضور كل من محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية،  الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة تمويل التنمية لعام 2030 ، الدكتور أحمد عثمان رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، الدكتور شريف دلاور، المفكر والخبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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