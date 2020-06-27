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مرأة

بفستان من الستينيات.. سولاف فواخرجي تفاجئ جمهورها بإطلالة مميزة

السبت 27/يونيو/2020 - 10:05 م
سولاف فواخرجي
سولاف فواخرجي
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حياة عبد العزيز
شاركت الفنانة سولاف فواخرجي متابعيها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة من الستينيات.

وتألقت سولاف فواخرجي مرتدية فستان باللون الكحلي  بتصميم الشيفون من الأكمام، مع التطريز باللون اللبني على الفستان بالكامل، لتظهر بإطلالة مميزة من السيتينات.

وانتعلت حذاء ذا كعب عالي لاستكمال إطلالتها المميزة.

واعتمدت سولاف فواخرجي على تسريحة شعر تناسب إطلالتها ، فتركت خصلات شعرها البني القصير بطريقة كيرلي بسيط.

ووضعت المكياج الناعم، المرتكز على الألوان الهادئة التي تناسب بشرتها.

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