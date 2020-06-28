AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شريف حبيب: الظروف كانت في صالح "صلاح" وقت احترافه .. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:33 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
حسن العمدة

قال شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب السابق ان الظروف ساعدت محمد صلاح في خروجه للإحتراف بالدوري السويسري مع فريق بازل.

واضاف حبيب في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان فريق المقاولون يمتلك قطاع ناشئين مميز جدا واستطعنا أن نخرج لاعبين من هذا القطاع خاصة "صلاح " الذي حقق نجاحات كبيرة في الإحتراف. 

وتابع ان طريقة تفكير صلاح وراء تألقه ووصوله الي القمة ومنافسة افضل اللاعبين في العالم .

يذكر أن محمد صلاح أول لاعب مصرى فى التاريخ يتوج ببطولة الدورى الإنجليزى، وثانى لاعب عربى بعد الجزائرى رياض محرز.

وساهم الفرعون المصرى بشكل كبير في تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزى بعد غياب 30 عامًا، ونجح فى حصد 12 نقطة لليفربول خلال مشواره لهذا الموسم، من خلال أهدافه التي حسمت نتيجة بعض المباريات لصالح بطل الدوري الإنجليزي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة في احترافه.. مدرب حراس بيراميدز السابق يكشف أسباب تفوق محمد صلاح.. فيديو

مدرب حراس بيراميدز: محمد صلاح كان يتمنى اللعب للزمالك قبل احترافه.. فيديو

محمد صلاح وش السعد.. ٣ محطات من النجاح بكل مكان ينتقل له ويلعب بقميصه

مجدى عبد الغني يهنئ محمد صلاح: ألف مبروك يا أبو مكة

بعد احتفالات ليفربول.. محمد صلاح ينشر صورة جديدة عبر إنستجرام

ألف مبروك.. ظافر العابدين يهنئ محمد صلاح بعد تتويجه بالدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

تجاهلت شائعة حملها.. ياسمين عبدالعزيز بصحبة زوجها أحمد العوضى فى أحدث ظهور

صورة جديدة | ياسمين عبد العزيز تثير جدل حملها من أحمد العوضى.. شاهد

لصيف على الموضة.. نصائح مهمة لكل فتاة عند اختيار الملابس

بـ لوك جديد.. هنا الزاهد بإطلالة جذابة تبرز جمال أنوثتها.. شاهد

الأحمر يخطط لإعادة الأسد المغربى.. تطور فى موقف الأهلي من وليد أزارو

بالمحاور الرئيسية المختلفة.. السيسى يوجه بمراعاة توفير كل الخدمات للمواطنين ومرتادي جانبي الطرق

AdvertisementS

شاهد..تركي أل الشيخ يقرر التنازل عن كل القضايا ضد الأهلي

اتحاد الكرة يعلن موعد استئناف بطولة الدوري المصري رسميا.. فيديو

الباب اتقفل بالضبّة والمفتاح .. تركي آل الشيخ يتنازل عن القضايا المرفوعة ضد الأهلي

هانى حتحوت يكشف حقيقة خطاب فيفا للأندية حول حرية المشاركة فى استئناف المباريات ..فيديو

بعد اختلاطه بـ محمد عواد.. بيراميدز يكشف حقيقة إصابه نجمه بـ فيروس كورونا

بـ 15 مليون جنيه.. مدافع بيراميدز ينتقل لـ الزمالك

الأحمر يخطط لإعادة الأسد المغربى.. تطور فى موقف الأهلي من وليد أزارو

بسبب عمولة الوكيل.. أزمة حمدي النقاز والزمالك تتجدد .. مستند

هيدرسفيلد يقترب من الهبوط .. الأهلي يخطط للاحتفاظ بـ رمضان صبحي نهائيا .. فيديو

بعد تصريحه «أنا أفضل من فان دايك» .. صحيفة إنجليزية تسخر من إبراهيم سعيد

مش هشتغل في الزمالك ولو مش هلاقي آكل.. أحمد ناجي يوضح حقيقة تصريحه لـ صدى البلد

تطورات جديدة.. تأجيل اجتماع مجلس إدارة الزمالك الطارئ 48 ساعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من المحلات.. طريقة تحضير البقلاوة في المنزل

لصيف على الموضة.. نصائح مهمة لكل فتاة عند اختيار الملابس

بملابس كاجوال.. رزان مغربي تتألق بإطلالة بسيطة