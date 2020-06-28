شريف حبيب: الظروف كانت في صالح "صلاح" وقت احترافه .. فيديو





قال شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب السابق ان الظروف ساعدت محمد صلاح في خروجه للإحتراف بالدوري السويسري مع فريق بازل.





واضاف حبيب في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان فريق المقاولون يمتلك قطاع ناشئين مميز جدا واستطعنا أن نخرج لاعبين من هذا القطاع خاصة "صلاح " الذي حقق نجاحات كبيرة في الإحتراف.





وتابع ان طريقة تفكير صلاح وراء تألقه ووصوله الي القمة ومنافسة افضل اللاعبين في العالم .





يذكر أن محمد صلاح أول لاعب مصرى فى التاريخ يتوج ببطولة الدورى الإنجليزى، وثانى لاعب عربى بعد الجزائرى رياض محرز.