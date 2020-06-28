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محافظات

هضبة الأهرام تبدأ تشجير وزراعة الشوارع .. صور

الأحد 28/يونيو/2020 - 12:32 ص
تشجير الشوارع بهضبة
تشجير الشوارع بهضبة الاهرام
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محمد الصاحى
بدأ قطاع هضبة الأهرام في أعمال تشجير وزراعة للشوارع بالنجيل، في إطار الجهود المبذولة لإبراز المظهر الجمالي لتلك الشوارع، وخلق واقع يلقى استحسانا وقبولا لدى المواطن.

يأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، و اللواء خالد عصر، رئيس حي الهرم، بضرورة الاهتمام وإعطاء أولوية لنظافة الشوارع.

وقام قطاع هضبة الأهرام برئاسة  أمجد مصطفى، بزراعة الجزيرة الوسطى بشارع الجيش بالنجيل وكذلك الاشجار التي تتحمل درجة الحرارة العالية.

في السياق ذاته كثف قطاع هضبة الأهرام من أعمال النظافة في قطع الأرض الفضاء داخل منطقة هضبة الأهرام، حيث قام برفع المخلفات منها والعمل على الزام أصحابها بمنع تراكم المخلفات فيها مرة أخرى.

وتقوم الإدارات المختصة بالقطاع بالمتابعة أول بأول ورفع أي مستجدات للقمامة في قطع الأرض التي تم تنظيفها لحين الانتهاء من كافة الأراضي الفضاء بالمنطقة ورفع القمامة منها.
هضبة الأهرام تبدأ تشجير وزراعة الشوارع .. صور
هضبة الأهرام تبدأ تشجير وزراعة الشوارع .. صور
هضبة الأهرام تبدأ تشجير وزراعة الشوارع .. صور
هضبة الأهرام تبدأ تشجير وزراعة الشوارع .. صور
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