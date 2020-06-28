هضبة الأهرام تبدأ تشجير وزراعة الشوارع .. صور

بدأ قطاع هضبة الأهرام في أعمال تشجير وزراعة للشوارع بالنجيل، في إطار الجهود المبذولة لإبراز المظهر الجمالي لتلك الشوارع، وخلق واقع يلقى استحسانا وقبولا لدى المواطن.





يأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، و اللواء خالد عصر، رئيس حي الهرم، بضرورة الاهتمام وإعطاء أولوية لنظافة الشوارع.





وقام قطاع هضبة الأهرام برئاسة أمجد مصطفى، بزراعة الجزيرة الوسطى بشارع الجيش بالنجيل وكذلك الاشجار التي تتحمل درجة الحرارة العالية.





في السياق ذاته كثف قطاع هضبة الأهرام من أعمال النظافة في قطع الأرض الفضاء داخل منطقة هضبة الأهرام، حيث قام برفع المخلفات منها والعمل على الزام أصحابها بمنع تراكم المخلفات فيها مرة أخرى.



