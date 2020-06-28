ريهام سعيد: أمي نحلت شعري لهذا السبب

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة لها منذ الطفولة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وعلقت :"امي كان عندها اعتقاد ان كل ما الشعر يبقي ملموم يبقي البنت مهذبه لغايت ما نحلت شعري".

وكانت قد نشرت ريهام سعيد صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت ريهام سعيد فى الصورة من كواليس مسلسل قطاطا.

وعلقت ريهام سعيد على الصورة قائلة: "صباح الخير . يومكم جميل ان شاء الله . شجره الدر في مسلسل قطاطا. العبقري اسلام يوسف".

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والجدير بالذكر أن محكمة جنح مستأنف الجيزة أصدرت قرارها منذ فترة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ضدها ‏من ‏قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد بسبب تصريحاتها عن السمنة‎.‎