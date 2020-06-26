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فن

ريهام سعيد تنشر رسالة لجمهورها بعد قرارات رئيس الوزراء..شاهد

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:14 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
أعربت الإعلامية ريهام سعيد عن رأيها فى إلغاء حظر التجوال حتى الساعة الثانية عشر ليلًا .

ونشرت ريهام سعيد صورة جديدة لها ورسالة لجمهورها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.

 وعلقت ريهام سعيد قائلة :"صباح الخير . عارفه ان الحظر اتفك و الكافيهات فتحت . الدولة مجبرة تعمل كده عشان الاقتصاد و العمالة الكتير اللي قاعده في البيت . نصيحه لوجه الله خليك في البيت لو ظروفك تسمح حياتك غاليه ياما خرجت و ياما رحت كافيهات و سينمات . حافظ علي حياتك علي اد ما تقدر ."

وجاءت تعليقات متابعيها كالتالى :
والله ربنا يستر على البلد بس احلى حاجة فينا اننا وقت الجد كلنا على قلب راجل واحد وربنا يسترها علينا كلنا وتحيا مصر تحيا مصر، وعلقت أخرى"ان شاء الله ازمه وتعدي يا ست الكل.. وحشتينا، وأضاف أخر "صح مش معني انهم فتحو الكافيهات والسينمات أن الڤيرس مش موجود.. ربنا يحفظك ويحفظنا يارب ويحفظ بلادنا".


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والجدير بالذكر  أن محكمة جنح مستأنف الجيزة أصدرت قرارها منذ فترة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ضدها ‏من ‏قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد بسبب تصريحاتها عن السمنة‎.‎

ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي خلال عام 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها ‏بإهانة ‏الأشخاص الذين يعانون من أمراض السمنة، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية.

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