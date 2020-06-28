إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنتين إسرائيليتين بسبب حدث أمني

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنتي كوفاف يعقوب وتل تسيون شمالي القدس المحتلة.





وأضافت أن حدثا أمنيا وقع قبل قليل في مستوطنة يخاف يعقوب قرب القدس وتم تفعيل صافرات الانذار داخل المستوطنة حيث يشتبه باقتحام شخص لها.





وكان مستوطنون إسرائيليون أحرقوا عشرات الدونمات الزراعية جنوب نابلس بالضفة الغربية، واعتُقل عدد من الفلسطينيين في القدس وجنين وعلى حواجز عسكرية، وقصف جيش الاحتلال عدة أهداف في غزة زاعما أن ذلك ردا على قذائف أطلقت من القطاع في الوقت الذي شهد فيه اليوم تظاهرة رافضة لضم أجزاء من الضفة الغربية.





من جهة أخرى، أصيب حارسا أمن إسرائيليين بجروح طفيفة خلال محاولة اعتقال شابين فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية طعن على حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة. وأغلق جيش الاحتلال الحاجز في كلا الاتجاهين.





واعتقلت قوات الاحتلال، السبت، مواطنًا من القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفلسطيني يوسف مخيمر من مخيم شعفاط، أثناء وجوده في منطقة باب الأسباط بالقدس المحتلة.



