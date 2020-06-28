AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نائب مدير مستشفى النجيلة: ما نقوم به هو واجبنا وسنكمل مهمتنا للنهاية ..فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:02 ص
أطباء مستشفى النجيلة
أطباء مستشفى النجيلة
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد نائب مدير مستشفى النجيلة ، إن ما نقوم به هو واجبنا ونحن نؤمن به علي أكمل وجه مشيرا  إلى ان فيروس كورونا وباء عالمي ولا يقتصر علي مصر فقط .


وأضاف نائب مدير مستشفى النجيلة خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى ، أن جميع الأطباء متواجدين في المستشفى من شهر فبراير ولم يشعر أحد منا بأى نوع من انواع الملل ويجب ان نكمل مهمتنا الي النهاية .



ومن جانبة أوضح الدكتور يحيى أخصائي العناية المركزة ، إننا نقوم باستقبال الحالات الخطيرة واكد علي ان المناعة مهمة بالإضافة إلى تفاعل الجسم مع فيروس كورونا ونحاول بقدر الامكان انقاذ الحالات .



وفي ذالك الصدد تابعت الدكتورة نورهان الصيدلانية ، : أنني المسؤولة عن توفير المستلزمات الطبية الى الاطباء ولم اتعامل مع المرضى بشكل مباشر .



وفي ذلك السياق استكملت الدكتورة مروة علي رئيس قسم التمريض ، : أننا بدأنا الحجر الصحي منذ شهر 2 حتي الان والاجازات قليلة جدا وتكاد معدومة واكدت علي انهم مدربين علي وسائل مكافحة العدوى في مثل هذه الظروف .



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جيش مصر الأبيض.. طبيبة تتطوع لتغسيل موتى كورونا في مستشفى النجيلة..فيديو

الحكاية مش كورونا.. رسالة نائب مدير مستشفى أبو خليفة للعزل

مستشفى النجيلة: إجلاء كافة الأقسام وتعقيمها يوميا

بعد إصابته بالفيروس..نائب مدير مستشفى النجيلة المركزي يوجه رسائل للمصريين حول كورونا

بالأسماء.. تعافي 3 من الطاقم الطبي بمستشفى العزل بالنجيلة من فيروس كورونا

عقب إصابته بـ كورونا .. لافتات شكر تملأ شوارع الغربية لطبيب بمستشفى النجيلة.. صور

ترشيحاتنا

حريق ضخم .. مشجعو ليفربول يدمرون شعار فريقهم | فيديو

نظافة وتهوية جيدة .. 20 صورة من داخل لجان الثانوية العامة بالقاهرة الجديدة قبل وصول الطلاب

خرج مشلولا من أطول فترة عزل.. شفاء مصاب كورونا بعد دخوله في غيبوبة 3 أشهر | فيديو

بحب أهلها.. هالة صدقي تنشر فيديو لـ الإسكندرية

عبد الله مشرف يغادر المستشفى

نصائح للحفاظ على حرارة السيارة في الصيف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا يتناسب مع سنها .. هجوم على ممثلة شهيرة بسبب مكياج ابنتها ذات الـ5 سنوات.. فيديو

هاري نادم وميجان تسعى لتحقيق أهدافها الشخصية.. كتاب جديد يكشف أسرار الحرب الملكية

شاب يوجه ركلة عنيفة لفتاة أثناء رقصها في فرح .. فيديو