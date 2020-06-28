نائب مدير مستشفى النجيلة: ما نقوم به هو واجبنا وسنكمل مهمتنا للنهاية ..فيديو

قال الدكتور محمد نائب مدير مستشفى النجيلة ، إن ما نقوم به هو واجبنا ونحن نؤمن به علي أكمل وجه مشيرا إلى ان فيروس كورونا وباء عالمي ولا يقتصر علي مصر فقط .









وأضاف نائب مدير مستشفى النجيلة خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى ، أن جميع الأطباء متواجدين في المستشفى من شهر فبراير ولم يشعر أحد منا بأى نوع من انواع الملل ويجب ان نكمل مهمتنا الي النهاية .













ومن جانبة أوضح الدكتور يحيى أخصائي العناية المركزة ، إننا نقوم باستقبال الحالات الخطيرة واكد علي ان المناعة مهمة بالإضافة إلى تفاعل الجسم مع فيروس كورونا ونحاول بقدر الامكان انقاذ الحالات .













وفي ذالك الصدد تابعت الدكتورة نورهان الصيدلانية ، : أنني المسؤولة عن توفير المستلزمات الطبية الى الاطباء ولم اتعامل مع المرضى بشكل مباشر .













وفي ذلك السياق استكملت الدكتورة مروة علي رئيس قسم التمريض ، : أننا بدأنا الحجر الصحي منذ شهر 2 حتي الان والاجازات قليلة جدا وتكاد معدومة واكدت علي انهم مدربين علي وسائل مكافحة العدوى في مثل هذه الظروف .











