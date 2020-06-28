عضو اتحاد الكرة السابق: استكمال الدوري مخاطرة كبيرة .. فيديو

أكد محمود الشامي، عضو اتحاد الكرة السابق، أن مصر تواجه حروبا في جميع المجالات.





وقال الشامي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "مصر تواجه حروبا في جميع المجالات، لكنها تنمي وتطور وتحقق نتائج".









وأكمل: "كنت أتمنى من اتحاد الكرة توضيح تكلفة عودة الدوري ماليا لكل المراحل، كما أن استكمال الدوري في هذا التوقيت مع ضغط المباريات يعد مخاطرة كبيرة جدا".









وتابع: "كان يجب على اتحاد الكرة تفعيل دور الروابط خلال الفترة الحالية وهناك نسبة كبيرة من الأندية ترفض استكمال الدوري.









وأتم: "رابطة المحترفين في عهد أبو ريدة تم تجميدها لرغبة بعض الأعضاء في السيطرة عليها".



