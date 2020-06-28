في جولة مسائية للمحافظ .. غلق وتشميع المقاهي والمحال المخالفة بـ بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، بتكثيف الحملات والمرور المستمر على المحال التجارية والمقاهي والمطاعم للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية ، والتأكد من الالتزام بالقرارات الاحترازية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، تنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء الجديدة.





جاء ذلك خلال جولته المسائية لمتابعة التزام المطاعم والمقاهي، بالإجراءات الاحترازية والالتزام بالضوابط والاشتراطات التي أقرتها الحكومة والخاصة بعملية تنظيم الفتح التدريجي المنضبط"والتي بدأ تفعيلها بداية من أمس السبت "لبعض الأنشطة والمنشآت التي تقدم خدمات للمواطنين ، والتأكد من التزام تلك المنشأت بالغلق في المواعيد المقررة،وذلك في إطار تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار فيروس" كورونا" المستجد للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان له .





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وتجول المحافظ بعدد من شوارع وميادين مدينة بني سويف متفقدا المقاهي والكافيهات والمطاعم والكافتيريا وما يناظرها من المحال والمنشآت ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، لمتابعة التزام تلك المنشآت بالغلق فى المواعيد المقررة وهي العاشرة مساء للمقاهي والكافتيريات،وغلق المحال التجارية الساعة التاسعةمساء باستثناء السوبر ماركت والصيدليات والمخابز .





وأمر المحافظ بغلق وتشميع عدد من المحال التي خالفت مواعيد الغلق المقررة ،والتي شملت كافيهات،ومطاعم، وتسالي ،مشددا على ضرورة الزام أصحاب المطاعم المسموح لها بالدليفري بغلق الأبواب جزئيا،ليعلم الجميع أن تلك المطاعم للدليفري فقط، وموجها برفع عدد من الإشغالات أمام مديرية الصحة غير المرخصة والعشوائية .





وخلال تجوله بعدد من الشوارع الرئيسية والجانبية ، أبدى استيائه من مستوى النظافة ببعضها ، مشددا بسرعة رفع بعض تراكمات القمامة ، ومؤكدا بأنه سيمر من تلك الأماكن مرة أخرى ولن يسمح بوجودها،و إن تكرر ذلك فلن يتهاون في معاقبة المقصرين،وموجها بسرعة نظافة المنطقة بالمجاورة لخط السطة الحديد من مزلقان الشاملة،مع تكليفه بالمرور على مثل تلك المناطق والعمل نظافتها بشكل دائم.





وحرص محافظ بني سويف على تبادل الحديث مع عدد من المواطنين خاصة بمنطقة الكورنيش،مطالبا بأهمية اتباع الاجراءات الوقائية،وعدم التجمع غير المبرر،حرصا على سلامتهم وذويهم ،مؤكدا على أن الفتح الجزئي أو التدريجي وخطة التعايش والعودة للحياة لطبيعتها بشكل تدريجي مع استمرار فيروس كورونا لحين ظهور علاج له ،فإن نجاح ذلك مرهون بالتزامهم ووعيهم .