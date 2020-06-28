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وكيل الأوقاف: الشعب المصري التزم بالإجراءات في المساجد واعتمدنا على اشتياقهم لبيوت الله

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:18 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب

قال الشيخ جابر طايع وكيل أول وزارة الأوقاف، إن وزارته أعدت خطة  لإحكام السيطرة على تطبيق الإجراءات الاحترازية في الزوايا والمساجد الصغيرة عبر ضوابط مسؤول عنها إمام المسجد ومقيم الشعائر والعاملين كل في عهدته، مشيرًا إلى أن المنظومة نجحت ككل في إحياء بيوت الله مع بداية فتحها.


وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الآن " المذاع على فضائية العربية الحدث، أن الشعب المصري التزم اليوم بالاجراءات الاحترازية، حيث اننا عولنا على اشتياق الشعب المصري لفتح بيوت الله، ومن ثم جاء التزامهم بإتباع  الإجراءات  الاحترازية ونتمنى أن يستمر ذلك خلال الفترة القادمة.


وأشار إلى أن تحديد نسب الإشغال في المساجد بنسب 25% ساعد في  تحقيقه إغلاق دورات المياه بالإضافة لمنع صلوات الجمعة .


وأعلنت وزارة الصحة والسكان،  السبت، عن خروج 403 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة حتى اليوم.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 18658 حالة، من ضمنهم الـ 17140 متعافيًا.

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